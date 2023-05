Serena Bortone, gaffe sulla Regina Elisabetta durante collegamento con William: "Saluti da nonna"

A 24 ore dall'incoronazione di Re Carlo III, le telecamere di Oggi è un altro giorno arrivano fino a Londra, dove l'inviato Domenico Marocchi mostra il fermento dei sudditi, già assiepati nelle principali strade del centro per seguire l'evento. Durante il collegamento il corrispondente avvisa che ci sono William e Kate nei paraggi e che presto potrebbero arrivare proprio davanti a lui.

Una manciata di minuti dopo il Principe del Galles è proprio lì, ripreso mentre saluta le persone e si intrattiene con loro. La distanza tra lui e Marocchi è davvero poca e il giornalista racconta tutte le sue mosse. Curiosa di quello che sta accadendo davanti ai suoi occhi, Serena Bortone chiede all'inviato: "Cosa dice? Grazie, piacere, molto lieto?". Poi, convinta di fare una battuta, la gaffe: "Saluti da nonna? Che dice?". Una freddura davvero raggelante considerando che la Regina Elisabetta, nonna di William, è morta lo scorso settembre e il passaggio di consegne a Carlo è avvenuto - ovviamente - dopo la sua scomparsa.

Una battuta riuscita male, sicuramente, che però in altri contesti, magari con protagonisti italiani e non d'oltremanica, avrebbe sollevato non poche polemiche.