Serena Bortone commossa per Toni Santagata: "Doveva venire qui tra pochi giorni"

Gli aveva già dedicato un pensiero ieri, su Instagram, appena saputo della sua morte. Serena Bortone ha omaggiato Toni Santagata anche a Oggi è un altro giorno, ricordandolo a inizio puntata: "Ci ha lasciato. Era una persona a cui volevamo bene".

La conduttrice, che lo aveva conosciuto proprio nel suo programma, ne ha parlato commossa: "L'avevamo scoperto qui, aveva colpito tutti noi, come aveva colpito per decenni con la sua musica, la sua allegria, la sua capacità di comprensione delle tradizioni popolari e della cultura. Era un uomo molto colto e raffinato, aveva inventato proprio lui lo stile della musica tradizionale pugliese, rivisitata. Ci ha donato tanta allegria - ha detto ancora - Il nostro pensiero va alla moglie Vanna. 52 anni di matrimonio, Toni avrebbe compiuto 86 anni tra pochi giorni". E sarebbe anche tornato in trasmissione, come ha fatto sapere la Bortone: "Mi sembra impossibile sia successa una cosa simile, tra pochi giorni sarebbe dovuto essere ospite con noi".

In studio a ricordare il cantante folk anche Rosanna Fratello, sua grande amica: "Mi è andata via la voce da ieri per questa notizia. Mi dispiace molto. Era una persona molto umana, sapeva fare benissimo il suo lavoro. Dava tutto alla musica folk - ha ricordato - anche dopo gli anni '70, quando ha iniziato ad essere messa da parte. Per lui invece era sempre un grande amore. Scriveva in continuazione, cantava, aveva sempre la chitarra in mano ed era una persona che voleva raccontare la vita di tutti i giorni della gente di questi paesi".

La morte di Toni Santagata

Toni Santagata è morto ieri all'età di 85 anni. Se n'è andato improvvisamente e sembra non soffrisse di alcuna malattia. Lo ha fatto sapere la moglie Giovanna, sua inseparabile compagna di vita con cui l'anno scorso ha condiviso il dolore più grande, la morte prematura del figlio ad appena 50 anni.