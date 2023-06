L'ultimo saluto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: la voce spezzata dalla commozione, il video

Venerdì 30 giugno è stato l'ultimo giorno del programma Oggi è un altro giorno pensata e condotta da Serena Bortone. La conduttrice per l'ultima volta dalle 14 alle 16 su Rai1 ha intervistato i suoi ospiti, l'emozione era molta, ma quando arrivata ai saluti finali non è riuscita a dissimulare e le parole sono state pronunciate con la voce rotta dall'emozione.

Il discorso di Serena Bortone

"Sono stati tre anni impegnativi ma con tante soddisfazioni. Non finirò mai di ringraziarvi e ringraziare gli autori che hanno condiviso i pomeriggi con me - queste le prime parole di Bortone -. Ringrazio i direttori di rete che si sono succeduti, tutta la produzione e tutto lo studio 3 del Centro Produzione tv Raffaella Carrà. Per tre anni questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà per sempre con me".

Bortone poi continua: "Vi abbiamo informato e soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui la musica classica, la letteratura. Il mio più grande orgoglio è aver sconfitto quel pregiudizio arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado di apprezzare quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta. Siate sempre liberi. Buon vento".

I collaboratori hanno poi regalato a Serena una maglietta con stampata davanti la scritta "Buon vento" e dietro una foto di tutti loro insieme con alcune firme. Un presente molto apprezzato dalla conduttrice che ha deciso di mostrarlo in diretta tv.