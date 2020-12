Serena Bortone sbrocca in diretta al suo staff. Il video fa il giro della rete

Serena Bortone ci casca di nuovo. La giornalista e conduttrice di Oggi è un altro giorno, talk pomeridiano di Rai Uno, è di nuovo protagonista di un episodio che fa il giro della rete. Dopo il botta e risposta in diretta con Vittoria Schisano (gestito - va detto - con estrema eleganza), adesso è il turno del suo staff, che finisce nel mirino per il rumoreggiare diffuso in studio.

Il fatto è accaduto durante l'intervista a Valeria Marini. Ed ha presto invaso i social. Serena stava intrattenendo un colloquio con la "stellare" showgirl quando è sbottata contro alcuni collaboratori che stavano facendo rumore dietro le quinte. "Fate un po' di silenzio! - ha dichiarato - Amici, non è educato, scusate. Vi voglio bene ma non si chiacchiera in studio, dai". A spegnere gli animi ci ha pensato la stessa Valeria: "Tu hai la capacità di mettere molto a proprio agio. È come chiacchierare con un’amica". Parole in cui i più maliziosi potrebbero rintracciare una critica diretta proprio a Vittoria Schisano, che la scorsa settimana aveva accusato la presentatrice del contrario, ovvero di non averla messa a suo agio ma anzi in difficoltà nel ritirare fuori l'argomento del suo passato precedente al cambio di sesso.