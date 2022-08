Quiz, stasera in tv la miniserie sulla truffa a Chi vuol essere milionario?

Rai 1 propone oggi, 29 agosto, le tre puntate della miniserie “Quiz”, diretta da Stephen Frears. La storia racconta la truffa dell'ex maggiore dell'esercito (e di sua moglie) ai danni dello show televisivo “Chi vuol essere milionario?” (versione britannica). Scopriamo qualcosa in più sulla vicenda e sulla trasposizione fatta per la tv.

Quiz: la trama della miniserie

La miniserie comincia in data settembre 2003. Siamo a Londra, dove ha inizio il processo contro Charles Ingram e sua moglie Diana. I due sono accusati di aver truffato (con l'aiuto di un complice) il programma "Chi vuol essere milionario?" (versione britannica), dove Ingram, ex maggiore dell'esercito si è aggiudicato un montepremi di 1.000.000 di sterline. A quel punto la serie indietreggia fino al 1997 e racconta in che modo un concorrente che in un primo momento sembrava debole è riuscito ad aggiudicarsi un jackpot di tale portata.

Dalla storia vera al libro, dall’opera teatrale alla miniserie

La storia raccontata dalla miniserie "Quiz" è vera. L'ex maggiore dell'esercito dei Royal Engineers aveva, nel 2001, realmente sbancato il jackpot del quiz show "Who Wants To Be a Millionaire?" (corrispettivo britannico del nostro "Chi vuol essere milionario?" con Gerry Scotti). Sospettati i brogli, la produzione non mandò in onda la puntata incriminata e Ingram fu processato e condannato insieme alla moglie. Successivamente, alla storia fu dedicato il libro "Bad Show: the Quiz, the Cough, the Millionaire Major" e l'opera teatrale "Quiz", scritta da James Graham. La miniserie prende spunto sia dal libro che dal testo per il teatro.

Cast, regista, sceneggiatore

Se la sceneggiatura della miniserie è firmata da James Graham, già autore dello script dell’opera teatrale, la regia è firmata da un nome di peso del cinema britannico contemporaneo: Stephen Frears. Tra i suoi tanti film per il grande schermo ricordiamo: My Beautiful Laundrette (1985); Le relazioni pericolose (1988); Rischiose abitudini (1990); Eroe per caso (1992); Alta fedeltà (2000); The Queen - La regina (2006). Il cast di “Quiz” è così composto: Matthew Macfadyen (Charles Ingram); Sian Clifford (Diana Pollock-Ingram); Mark Bonnar (Paul Smith); Aisling Bea (Claudia Rosencratz); Elliot Levey (David Briggs); Risteárd Cooper (David Liddiment); Trystan Gravelle (Adrian Pollock); Michael Jibson (Tecwen Whittock); Helen McCrory (Sonia Woodley); Michael Sheen (Chris Tarrant).

Dove vedere Quiz in tv e in streaming (lunedì 29 agosto 2022)

Le tre puntate della miniserie Quiz vanno in onda oggi, 29 agosto, a partire dalle 21.25 su Rai 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.