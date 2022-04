Servant of the People: su La7 arriva la serie con Zelensky attore protagonista

Servant of the People è la serie tv ucraina, in onda dal 2015 al 2019, creata e prodotta da Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell?Ucraina, impegnato nel conflitto militare con la Russia di Putin. La serie racconta le vicende di un insegnante di storia (interpretato da Zelensky) eletto improvvisamente e inaspettatamente proprio presidente dello stato ucraino.

L?appuntamento con il primo episodio è su La7 in prima serata a partire dalle 21:15.

Servant of the People

Vasily Petrovych Goloborodko (Volodymyr Zelensky) è un insegnante di storia un po? svampito che vive tranquillamente coi genitori. Un giorno, uno studente lo filma mentre si sfoga parlando della corruzione in Ucraina; caricato su YouTube, il video diventa ben presto virale e tutti gli studenti di Goloborodko sostengono la sua candidatura alle prossime elezioni aprendo una campagna di crowdfunding. Inaspettatamente, Vasily stravince e diventa il nuovo presidente del paese. Inizialmente confuso dalle nuove responsabilità, deciderà di iniziare estirpando la corruzione dell?oligarchia nel suo governo.

La storia della serie tv

Iniziata nel 2015, Servant of the People sarà dei principali strumenti di Zelensky per la sua ascesa politica. Nel 2018, infatti, fonderà un partito chiamato come la serie e porterà avanti gli stessi temi politico-sociali nella campagna per le elezioni del 2019, nelle quali otterrà oltre il 70% alla seconda votazione.

Dove vederla stasera in tv (lunedì 4 aprile)

Il primo episodio di Servant of the People è in onda oggi in prima tv assoluta su La7 alle 21:15.