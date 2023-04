Settegiorni: da questa sera in tv il nuovo programma d'attualità di Rete 4

Parte oggi, sabato 22 aprile 2023, dalle 21.20 su Rete 4, il nuovo appuntamento d'attualità "Settegiorni", programma prodotto da Videonews che raccoglie tutti gli eventi più significativi della settimana appena trascorsa. La politica, la cronaca e molto altro: Elena Tambini conduce il format e intervengono, inoltre, ospiti e opinionisti.

Sette giorni, le anticipazioni

Il contenitore d'attualità "Settegiorni" ribadisce e riassume il ruolo di Rete 4 come rete d'informazione targata Mediaset, con all'attivo tanti programmi d'informazione: da "Fuori dal coro" a "Quarta Repubblica", da "Controcorrente" a "Zona bianca" fino a "Diritto e rovescio". "Settegiorni" è una sorta di summa dell'informazione della rete, che fa rivivere molti dei momenti più importanti dei programmi trasmessi da Rete 4 nei sette giorni precedenti.

"Settegiorni" è una produzione Videonews, che irrompe nel palinsesto di Rete 4 praticamente a sorpresa, senza precedenti annunci ufficiali. L'analisi che vuole imbastire il programma riguarda tutti i temi e le personalità che hanno monopolizzato la recente attenzione mediatica. La politica in prima battuta, ma anche la cronaca, il costume e lo spettacolo.

Condotto da Elena Tambini, il programma si avvale degli interventi di ospiti ed opinionista. Il doppio obiettivo del format è quello di adoperare una sintesi mirata e chiara dei fatti della settimana e quello di offrire più punti di vista e chiavi critiche, fornendo al telespettatore un esauriente quadro dei recenti avvenimenti per poter quindi giungere a personali conclusioni.

Chi è Elena Tambini

Elena Tambini è una giornalista e conduttrice, nata a Como il 18 novembre del 1988. Dopo aver conseguito la maturità classica, ha studiato all'Università Cattolica di Milano, dove si è laureata in Economia e Gestione dei Beni culturali e dello Spettacolo e, poi, in Comunicazione d'Impresa, dei Media e delle Organizzazioni complesse.

Diventata giornalista professionista, entra a Mediaset nel 2015 e lavora a TGcom24. Nel 2017 la vediamo su Rete 4 nel programma "Quarto grado", accanto a Gianluigi Nuzzi.

Ex arbitro di calcio, la Tambini prende parte negli anni a diverse trasmissioni sportive delle reti Mediaset: "Balalaika", "Mai dire Mondiali FIFA" e "Pressing".

Dal 2022 conduce "Diario del giorno", speciale del TG4.

Dove vedere "Settegiorni" in tv e in streaming (sabato 22 aprile 2023)

Il programma "Settegiorni" va in onda il sabato sera dalle 21.20 su Rete 4, a partire dal 22 aprile. Le puntate del programma sono inoltre disponibili per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.