Sex Tape Italia, prima edizione: tv, streaming e on demand

Sex Tape Italia è il titolo di un nuovo programma di Discovery +. Nelle quattro puntate previste Valeria Randone, sessuologa clinica e scrittrice, incontra dodici coppie che le chiedono aiuto per una intesa sessuale attualmente in forte crisi. Scopriamo tutte le anticipazioni della prima stagione di questo show.

Sex Tape Italia: anticipazioni prima stagione

Sex Tape Italia è lanciato come un esperimento televisivo. Il nuovo programma targato Discovery + parte da alcuni dati oggettivi: la scarsa frequenza con la quale la nostra televisione parla apertamente di sesso (specie se escludiamo le parentesi goliardiche) e i risultati di un sondaggio che così sentenziano: il 70% degli italiani considera il sesso una fonte di benessere e felicità, ma solo la metà di loro confessa di essere pienamente soddisfatta delle esperienze personali. Soprattutto quando si spegne l’iniziale fiamma della passione, la sfera sessuale viene messa a dura prova dalla routine quotidiana. Sex Tape Italia prevede quattro puntate di 60 minuti ciascuna: ogni settimana vedremo tre coppie che hanno accettato di farsi riprendere dalle telecamere nei loro momenti più intimi. Affidati successivamente alla sessuologa e scrittrice Valeria Randone, analizzeranno - con la dottoressa ma anche mediante terapie di gruppo – gli elementi che ostacolano loro una perfetta intesa sessuale, con l’intento di risolvere i problemi e ritrovare una complicità che sembrerebbe ormai perduta.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming

La prima stagione di Sex Tape Italia va in onda a partire dal 13 maggio solo su Discovery +, per gli abbonati al servizio. Il programma dovrebbe poi passare successivamente passare su una delle reti in chiaro del gruppo Discovery.