Sfida nucleare, quali sono le conseguenze? Il documentario sulla minaccia di Putin

Cosa succederebbe se oggi venissero utilizzate arme nucleari in guerra? Quali sarebbero le conseguenze numeriche, umane, biologiche, chimiche? Dopo le minacce di Putin, il quesito è più che mai attuale. La serata evento di “Nove racconta” dedicata al conflitto Russia-Ucraina propone la riflessione del giornalista Jon Snow sull’argomento; l’appuntamento è stasera alle 22:05.

Sfida nucleare – La minaccia di Putin

Il 16 luglio 1945 a 56km a sud-est di Socorro, nel New Mexico, viene detonato il primo ordigno nucleare della storia, una bomba a implosione messa a punto dal team di Robert Oppenheimer, nel quale lavora anche l’italiano Enrico Fermi. Il 6 e 9 agosto dello stesso anno esplodono le prime armi di questo tipo: le bombe atomiche sganciate dagli USA per distruggere le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, in quella che è tuttora una delle tragedie più gravi della storia. Nonostante ciò, lo sviluppo di armi nucleari non si arresterà mai, con ordigni sempre più sofisticati e una vera e propria corsa al potere militare. Le recenti minacce del leader russo Vladimir Putin, impegnato nell’intervento militare in Ucraina, riguardo il possibile utilizzo del nucleare da parte della Russia (uno dei paesi in possesso di bombe atomiche insieme a Francia, Regno Unito, Cina, Pakistan, India, Corea del Nord, USA e le “ospiti” di armi statunitensi Italia, Germania, Belgio e Olanda) fa riflettere oggi più che mai sulle conseguenze umane, chimiche, ma anche politiche che un attacco del genere avrebbe nel mondo. In Sfida nucleare la leggenda del giornalismo inglese Jon Snow si interroga proprio sulla possibilità effettiva di un utilizzo di armi nucleari oggi, e quali ripercussioni comporterebbe.

