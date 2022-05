Sgarbi e Mughini arrivano alle mani durante il Costanzo Show. "Sarebbero volati spintoni, calci e insulti".

Una violenta rissa che ha visto scontrarsi Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi durante il Maurizio Costanzo Show. Questa l’indiscrezione lanciata da TvBlog nelle anticipazioni raccolte da Massimo Falcioni. Lo scontro sarebbe avvenuto durante la registrazione della nuova puntata del talk show che andrà in onda mercoledì 4 maggio in seconda serata su Canale 5.

Secondo quando riportato da TvBlog a far questionare Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, sarebbe stato un tema caldo e di grande attualità: la guerra in Russia. I due avrebbero mostrato sin da subito posizioni agli antipodi che hanno fatto scaldare gli animi, tanto da arrivare alle mani.

“Sarebbero volati spintoni, calci e insulti”, scrive TvBlog che aggiunge come Sgarbi sia arrivato addirittura a cadere a terra.

Sgarbi VS Mughini e la precedente rissa in TV

Non è ancora chiaro se questa clamorosa baruffa andrà in onda stasera.

In ogni caso non è difficile immaginare la scena, visto che Mughini e Sgarbi erano già stati protagonisti di una furibonda lite in diretta televisiva durante il Talk show di Rete 4 Stasera Italia, due anni fa circa. Allora ad infiammare gli animi fu lo scandalo dei fondi russi alla Lega. Ieri come oggi il critico d'arte e il giornalista si sono mostrati su posizioni opposte. In quell’occasione fu Sgarbi ad innescare la miccia e dopo parole grosse tentò di tirare uno sgabello addosso a Mughini, che abbandonò la diretta.