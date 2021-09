L'ultima di Vittorio Sgarbi: "Ci si scandalizza per porca put*ena e non per bimbi in spot gay"

"Il mondo va così: ci si scandalizza per l'ironico 'porca puttena' di Lino Banfi e si tace sui bambini (chiaramente inconsapevoli) utilizzati per pubblicità oscene con gay, lesbiche, bisessuali e transgender". A scriverlo su Twitter è Vittorio Sgarbi, che interviene così nella polemica che ha investito lo spot Tim con Lino Banfi. Molte le interazioni con il tweet, tra i sostenitori al deputato e le critiche. "N’altra occasione persa pè statte zitto", scrive qualcuno. E ancora: "Alla faccia della tolleranza. Il suo non è un buon messaggio, sono persone: è la loro vita. Se non vuole vedere la pubblicità basta cambiare canale o meglio spegnere la tv".

Il caso cui fa riferimento il politico è storia nota. Dopo che la scorsa settimana il Moige (Movimento Italiano dei Genitori) aveva sporto denuncia all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al Comitato TV Minori per il "porca put*ena" gridato da Lino Banfi nello spot di TimVision dedicato all'Offerta Calcio e Sport, oggi la pubblicità va in onda in una versione differente, ovvero quella in cui l'attore inveisce in modo più contenuto. E se da una parte il Moige ha parlato di "vittoria", dall'altra Tim ha replicato spiegando che non vi è stata alcuna censura. "Tim precisa - ha fatto sapere l'azienda - che non risulta nessun provvedimento del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e che pertanto non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell’offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio".