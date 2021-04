Il trailer del nuovo film Marvel "Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli"

Era stato annunciato tra le più interessanti novità per il 2021 del multiforme universo Disney, e in particolare di quel MCU in costante espansione, ed eccolo arrivare: Disney ha diffuso il primo trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (titolo originale Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), il venticinquesimo film dei Marvel Studios, secondo nel 2021 dopo la Black Widow di Scarlett Johansson.

Prima di mostrare le immagini rilasciate da Marvel, vediamo quali sono le principali informazioni sul nuovo film dedicato a uno degli Avengers.

Quando e dove uscirà Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Il nuovo film targato Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, nei piani di Disney non dovrebbe atterrare subito sulla piattaforma di streaming, ma arrivare prossimamente solo al cinema: e l'augurio, ovviamente, è che i piani vengano rispettati, perché ciò vorrebbe dire cinema aperti.

Breve riassunto della storia di Shang-Chi

Nato in Cina e figlio del genio del crimine Zheng Zu, precedentemente noto come Fu Manchu (che poi sarebbe il nome di un personaggio letterario inventato dallo scrittore britannico Sax Rohmer a inizio '900), e da una donna ignota, Shang-Chi viene addestrato nelle arti marziali sin dall'infanzia.

La sua vita cambia quando incontra la nemesi paterna, sir Denis Nayland Smith, grazie al quale si rende conto che Fu Manchu è malvagio. Furioso, Shang-Chi si ribella al volere del padre e si unisce ai servizi segreti britannici.

Nel corso delle sue avventure, quello che viene soprannominato "il Maestro del Kung-Fu" incontra diversi altri eroi Marvel, ha un altro scontro col padre e diviene un avventuriero, lasciando l'MI6.

Dopodiché istituisce un'agenzia investigativa in Scozia, ma dopo aver assistito direttamente alla morte del padre scioglie la società per ritirarsi nel remoto villaggio di Yang-Tin e dedicarsi a una tranquilla vita da pescatore.

In seguito però Shang-Chi fa ritorno dalla Cina per salvare Leiko Wu da un gruppo terroristico venendo avvelenato nel corso dell'operazione e trovandosi costretto ad ingerire l'elisir della vita creata da Fu Manchu per sopravvivere.

Nel momento in cui Devil assume il controllo della Mano, Shang-Chi combatte i ninja della setta e aiuta l'Uomo Ragno ad affrontare Mister Negativo. Si unisce poi ai Vendicatori Segreti, scoprendo che il Concilio delle Ombre ha riportato in vita suo padre e prodigandosi nel dargli la caccia; addestra inoltre l'Uomo Ragno ad affinare i suoi sensi. Shang-Chi viene poi reclutato da Capitan America e Iron Man nella nuova formazione degli Avengers.

Trama e cast del nuovo film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.

Il trailer ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Eccoci dunque arrivati al trailer ufficiale del nuovo film Marvel

Questa, invece, è la versione in lingua originale per i puristi