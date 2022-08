Sharm el Sheikh, il film con Enrico Brignano stasera in tv: trama e cast

In onda oggi, 7 agosto, su Rete 4 “Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile” è una commedia che si serve della rinomata località turistica per imbastire una storia popolata da personaggi carichi dei vizi tipici dell’italiano medio. I protagonisti del film sono Enrico Brignano, Maurizio Casagrande e Giorgio Panariello. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su questo film.

Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile: cast e trama

Diretto da Ugo Fabrizio Giordani, “Sharm el Sheik” è un film del 2010 che fa della sua cornice il motivo di massimo interesse. Grazie anche a spese vacanziere non proibitive (se rapportate a coeve mete), la località egiziana ha visto nel corso degli anni 2000 un aumento di popolarità da parte degli italiani. Nel film in onda questa sera su Rete 4 la vicenda ruota attorno a due italiani medi, divisi tra famiglia e affari. La pellicola vuole far emergere il provincialismo italiano, nell’anima, però, meno bieco e superficiale dell’atteggiamento dei ricconi che popolano tali località turistiche. Nei panni dei due assicuratori troviamo Enrico Brignano e Maurizio Casagrande; il nuovo capo ha il volto di Giorgio Panariello e il cast è completato da Cecilia Dazzi, Laura Torrisi, Elena Russo, Michela Quattrociocche, Ludovica Bizzaglia e Sergio Muniz. La storia è quella di Fabio Romano e De Pascalis, due assicuratori in odore di licenziamento. Per scongiurare il totale riassetto della società volano a Sharm el Sheik con le rispettive famiglie. L’obiettivo è quello di intercettare il loro nuovo capo, Saraceni, e fare bella figura al suo cospetto; l’uomo è però una persona poco elegante, non privo di volgarità. Intanto una delle figlie di Fabio si innamora del figlio di Saraceni. A quel punto Romano dovrà fronteggiare vita privata e lavorativa e sarà forse costretto a prendere una difficile decisione.

Dove vedere Sharm el Sheikh stasera in tv e in streaming (domenica 7 agosto 2022)

“Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile” va in onda oggi, 7 agosto, su Rete 4 alle 21.25 e in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.