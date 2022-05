Shetland, la sesta stagione su Giallo: trama e anticipazioni

A partire dal 12 maggio, tutti i giovedì in prima serata, sul canale televisivo Giallo riparte la serie britannica Shetland con la sua sesta stagione. La narrazione si dipana sull’arcipelago sub-artico della Scozia. Per l’ispettore Perez, crimini, misteri e questioni private da risolvere. Leggiamo le anticipazioni di quello che vedremo.

Shetland 6: anticipazioni e trama della sesta stagione

La serie britannica Shetland giunge alla sua sesta stagione. A partire da giovedì 12 maggio (ore 21.10) Giallo trasmette le puntate della sesta stagione. La storia ha come ambientazione la comunità insulare delle Isole Shetland, un arcipelago sub-artico della Scozia. Il protagonista è Jimmy Perez (interpretato dall’attore scozzese Douglas Henshall), ispettore che con la sua squadra deve indagare su crimini e omicidi che sovente accadono all’interno del misterioso ma affascinante territorio. Composta da sei puntate, questa nuova stagione comincia con il funerale della madre di Jimmy. Ma non c'è pace per la squadra dell'uomo: l'avvocato Galbraith viene infatti ucciso proprio mentre era impegnato in una complessa battaglia legale e, poco dopo, arriva anche l'assassinio di un operaio dell'oleodotto della zona. La comunità è intanto messa in crisi dal rilascio di Donna Killick: in particolar modo si accenderà l'ira di Kate Kilmuir, sorella di una donna da lei uccisa.

Dove vedere la serie in tv (da giovedì 12 maggio)

Le puntate di Shetland vanno in onda ogni giovedì, a partire dal 12 maggio, su Giallo (canale 38 del digitale terrestre o 167 di Sky). Gli episodi della serie sono anche disponibile on demand sulla piattaforma Discovery+, per gli abbonati al servizio.