Signora Volpe, da stasera in tv: trama, anticipazioni e cast

Al via oggi, mercoledì 19 luglio 2023, a partire dalle 21.30 su Canale 5, la miniserie in tre puntate "Signora Volpe" segue le indagini di Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox): in vacanza in Italia per le nozze della nipote, l'ex spia britannica si trova, tra l'Umbria e il Lazio, a fronteggiare complessi misteri.

Signora Volpe: anticipazioni della serie

La protagonista della serie è Sylvia Fox, un’ex spia britannica, che dovrebbe adesso accontentarsi di lavorare al quartier generale dell’MI6, un'agenzia di spionaggio di Londra. Il matrimonio della nipote Alice - figlia della sorella Isabel - sembra cadere al momento giusto: l'evento le permetterebbe una vacanza in Italia. Gli inconvenienti, per, non tardano ad arrivare: lo sposo svanisce nel nulla e un cadavere viene ritrovato nel lago adiacente alla sua abitazione. Quelle che dovevano essere vacanze, diventano per Sylvia un'occasione per tornare sul campo e dare libero sfogo alle sue capacità investigative: e, al contempo, di aiutare sua nipote Alice. I misteri iniziali celano ulteriori interrogativi e inquietanti episodi, dalla scomparsa di una donna a un complotto ai danni di un figlio di un politico russo.

"Signora Volpe" è una miniserie in tre puntate, in onda per altrettanti mercoledì su Canale 5 (il 19 e il 26 luglio e il 2 agosto). La serie è prodotta da Acorn Tv, con la collaborazione della "nostra" Cattleya. "Signora Volpe" è ambientata quasi totalmente in Italia: l'azione si svolge a Panicale (provincia di Perugia), ma alcune sequenze sono ambientate in alcune zone del Lazio, da Roma al Lago di Bracciano. Il genere di riferimento è il giallo, che abbraccia anche le indagini familiari; il tutto immerso nelle splendide location di casa nostra.

Protagonista della longeva serie "Testimoni silenziosi", Emilia Fox interpreta la protagonista, Sylvia Fox, ed è affiancata anche da alcuni attori italiani. Il cast è così composto:

Emilia Fox (Sylvia Fox)

Tara Fitzgerald (Isabel Vitale)

Giovanni Cirfiera (Capitano Riva)

Matteo Carlomagno (Matteo Vitale)

Imma Piro (Antonella Vitale)

Mehdi Meskar (Samir Hamdani)

Jamie Bamber (Adam Haines)

Issy Knopfler (Alice Shepherd)

Luigi Di Fiore (Ercole Guerra)

Andrea Piedimonte (Salvatore Zampa)

Dove vedere Signora Volpe in TV e in streaming

La prima puntata della serie televisiva "Signora Volpe" va in onda mercoledì 19 luglio 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.