Signora Volpe, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, mercoledì 26 luglio 2023, a partire dalle 21.30, la seconda puntata (di tre) della miniserie che ha come protagonista Sylvia Fox, una ex spia britannica in Italia per il matrimonio di sua nipote. Quando delitti e misteri si presentano al suo cospetto, la donna non può fare altro che indagare.

Signora Volpe: anticipazioni seconda puntata

Nuovo appuntamento con le indagini di Sylvia Fox: "Signora Volpe" mescola il giallo in salsa british alla paesaggistica italiana. In vacanza per le nozze della nipote, la protagonista indaga tra l'Umbria e il Lazio: dato che l'ordinario lavoro al quartier generale dell’MI6 (agenzia di spionaggio di Londra) le calza decisamente stretto, non può che dare il suo contributo per la risoluzione di misteriosi omicidi.

Nella seconda puntata, vediamo la protagonista Sylvia ormai a proprio agio sul territorio italiano. Quando prende parte a uno scavo archeologico, al Castello di Monterosa, viene ritrovato lo scheletro di una persona, nascosto in una fossa non molto profonda. Il mistero bussa alla porta: Giovanni Riva, l'agente di polizia, e gli abitanti del luogo credono di avere la verità in pugno, ipotizzando sia l'identità della persona morta che dell'assassino che ne ha occultato il cadavere. Tutto dovrebbe risalite a circa venticinque anni prima, quando in zona scomparve nel nulla una giovane ragazza. La ricostruzione inchioderebbe il responsabile: un misterioso eremita del luogo, che conduceva una vita isolata e fuori dal mondo. Sylvia resta però poco convinta dell'ipotesi ed evidenzia diverse incongruenze nella ricostruzione dei fatti. Nel corso delle indagini emergono le vicende di tre diverse donne: una è deceduta, un'altra scomparsa e l'ultima raffigurata in un dipinto di valore: cosa hanno in comune queste storie? Nel cast di "Signora Fox" troviamo Emilia Fox (nei panni della protagonista, Sylvia Fox), affiancata da Tara Fitzgerald (Isabel Vitale), Giovanni Cirfiera (Capitano Riva), Matteo Carlomagno (Matteo Vitale), Imma Piro (Antonella Vitale), Mehdi Meskar (Samir Hamdani), Jamie Bamber (Adam Haines), Issy Knopfler (Alice Shepherd).

Dove vedere Signora Volpe in TV e in streaming

La seconda puntata della serie televisiva "Signora Volpe" va in onda mercoledì 26 luglio 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.