Signora Volpe, stasera in tv la terza e ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, mercoledì 2 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5, la terza e ultima puntata di "Signora Volpe", la serie televisiva britannica ambientata tra Umbria e Lazio. Alla protagonista Sylvia Fox, ex spia britannica, si presenta un caso in grado di far emergere dettagli inediti sul suo passato. Scopriamo di cosa si tratta.

Signora Volpe: anticipazioni ultima puntata

L’ultima puntata della serie televisiva “Signora Fox”, un giallo toccato da ironia puramente britannica, ha come titolo “Tartufi e tradimenti”.

Durante le indagini sul furto di un maialino da tartufi, Sylvia si imbatte nella notizia dell'arresto di Sasha Pavlenko, figlio di un suo vecchio conoscente, il politico russo Dimitri Pavlenko. Il ragazzo è accusato di aver ucciso un certo Mario, suo compagno di studi. L'ex spia britannica mette da parte le indagini inerenti al maialino e scopre un intreccio amoroso tra Sasha e la vittima, Mario, che aggiunge una complessità inaspettata al caso. Nel corso delle ricerche Sylvia scopre l'esistenza di un ricatto, ma la verità è ancora più inaspettata del previsto. Questa nuova serie di eventi mette in risalto la complessità della vita di Sylvia e la costante tensione tra il suo passato di spia e la sua nuova vita nella tranquilla campagna umbra. In tale circostanza riappare infatti il suo ex marito e collega, Adam Haines. La Fox, però, mantiene sempre gli impegni presi: una volta che l'indagine sulla morte del giovane Mario ha fine, riprende la ricerca del maialino da tartufi.

Nel cast di "Signora Fox" troviamo Emilia Fox (nei panni della protagonista, Sylvia Fox), affiancata da Tara Fitzgerald (Isabel Vitale), Giovanni Cirfiera (Capitano Riva), Matteo Carlomagno (Matteo Vitale), Imma Piro (Antonella Vitale), Mehdi Meskar (Samir Hamdani), Jamie Bamber (Adam Haines), Issy Knopfler (Alice Shepherd).

Dove vedere Signora Volpe in TV e in streaming (2 agosto)

La terza e ultima puntata della serie televisiva "Signora Volpe" va in onda mercoledì 2 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.