Signorini e la stoccata a Barbara d'Urso: "Un futuro a Ballando con le stelle? Non hanno i megawatt di Cologno Monzese"

C'è chi va e c'è chi viene. Senza alcun dubbio la stagione televisiva che si è appena conclusa è stata la più avvincente degli ultimi tempi dal punto di vista del mercato. Addii importanti, passaggi alla concorrenza e qualche inaspettato benservito, come quello dato da Mediaset a Barbara d'Urso.

La conduttrice non sarà più al timone del suo Pomeriggio 5 - che passerà nelle mani di Myrta Merlino - e per lei la strada nell'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi sembra essere arrivata a un vicolo cieco. A dicembre scadrà il contratto e non sono previsti, almeno per il momento, nuovi progetti per lei, di fatto messa alla porta dopo vent'anni.

A commentare divertito quanto accaduto negli ultimi giorni è Alfonso Signorini nell'editoriale sul nuovo numero di Chi: "I nomi fioccano come pioppi in terra padana nei giorni d'estate: Bianca Berlinguer, ma anche Myrta Merlino, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, giù giù fino a comprimari e comparse con pretese da conduttori. Si scrive tutto e il contrario di tutto. C'è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia proposto di rimanerci. E poi ancora la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora si punta su un nome nuovo". A proposito di nomi, il giornalista e conduttore del Gf Vip fa quello più gettonato delle ultime 28 ore: "Barbara d'Urso. C'è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c'è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c'è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c'è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese".

Non l'ha toccata piano il caro Alfonso, ma del resto lo ha ribadito quanto tutto questo lo diverta da sempre: "Ah la bellezza del telemercato".