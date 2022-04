Il video virale del Papa in silenzio. E perché non ha risposto alla domanda di Lorena Bianchetti

E' virale un video in cui il Papa mantiene un momento di silenzio dopo una domanda che gli viene rivolta da Lorena Bianchetti. Sul finire dell'intervista condotta dalla giornalista nel pomeriggio di oggi, Venerdì Santo, nella trasmissione A sua immagine di Rai Uno, infatti, la giornalista chiede "Santo Padre, sono quasi le tre, come dobbiamo vivere questo orario oggi?" e il pontefice resta in silenzio. A dispetto di quanto si vocifera però in rete, il silenzio non è dettato dal mancato gradimento della domanda ma si carica di un eloquente valore simbolico.

Sì perché la domanda di Bianchetti non ha qualcosa di sbagliato, anzi. Stando a quanto riportato sui Vangeli, proprio le 15 sono l'orario indicato in riferimento all'agonia e alla morte del Cristo sulla croce, tanto che anche sulla Terra si verificarono eventi straordinari. Un vero e proprio minuto di silenzio, insomma, volto a significare raccoglimento.

Cosa c'è scritto nel Vangelo

Nel Vangelo di Matteo, infatti, si legge: "Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. […] 51 Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, 52 i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. 53 E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. 54 Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: "Davvero costui era Figlio di Dio!".

Dove rivedere l'intervista a Papa Francesco

Per rivedere l'intervista, è sufficiente collegarsi alla piattaforma RaiPlay. Il "silenzio" del Papa cade invece a partire dal minuto 48.