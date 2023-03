Silvia Toffanin a Felicissima sera: l'intervista a "Verissimissimo"

Nella prima serata di venerdì 24 marzo, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo arrivato alla sua seconda edizione. Nel corso della serata, il duo di comici pugliesi ha ospitato Silvia Toffanin, da anni uno dei volti di punta della rete ammiraglia Mediaset, che con le sue interviste a Verissimo conquista ogni weekend milioni di spettatori. Per l'occasione, la conduttrice è passata dall'altra parte, rendendosi protagonista di un'intervista inedita.

L'intervista di Silvia Toffanin a "Verissimissimo"

Seduta nello studio di "Verissimissimo", il talk show di Pio e Amedeo, Silvia Toffanin si è trovata dell'inedito ruolo di intervistata e non di intervistatrice, e si è vista costretta a rispondere alle più disparate domande poste dal conduttore Pio. Imitando - anzi, scimmiottando - lo stile della conduttrice e di Verissimo, il comico ha lanciato il famoso "RVM" che ripercorre la vita e la carriera del protagonista, mostrando le immagini dei concittadini che ne tessono le lodi. "In Veneto tutti si ubriacano, ma lei mai", dice una signora di Marostica, città natale di Silvia Toffanin; o ancora: "In Veneto si dicono uns acco di parolacce, ma lei solo una volta a 18 anni ha detto cacchio", racconta un'altra persona. Nel corso dell'intervista, Pio e Amedeo non hanno perso occasione di parlare della sua vita privata e soprattutto della sua relazione con Piersilvio Berlusconi, ammministratore delegato di Mediaset: "Parliamo del nostro amatissimo presidente", ha detto infatti Pio, chiedendo alla consorte se anche una coppia di celebrità come loro vadano normalmente a fare la spesa nei supermercati, o se si allenino insieme in casa o in palestra.

La vita privata di Silvia Toffanin

Parlando di vita privata, i due comici non hanno potuto fare a meno anche di nomimare il suocero di Silvia Toffanin, Silvio Berlusconi. "Non ho detto solo cacchio, una volta ho detto anche cribbio", ha confessato la conduttrice, ricevendo una risposta più che scontata da parte di Pio: "Beh, questa l'hai ereditata da tuo suocero!". O ancora: "Ma dopo i pranzi di famiglia, si fa la mezz'oretta di sonno sul divano?". Nel corso dell'intervista di "Verissimisimo", Pio e Amedeo hanno voluto indagare la vita personale di Silvia Toffanin e la sua famiglia, con le domande più assurde: da "Cosa fate a Natale?" a "Preferisci Piersilvio con gli slip o i boxer?", passando per le classiche battute sull'enorme patrimonio della familia Berlusconi: "A casa vostra il premio per l'ambo a tombola è il Molise, vero?". Insomma, un'intervista decisamente inedita oer Silvia Toffanin, nota per la sua pacatezza e la sua riservatezza, che si è prestata ad uno sketch in cui non avremmo mai immaginato di vederla. A coronamento dell'intervista, poi, un'inaspettata proposta di matrimonio: in ginocchio, di fronte alla telecamera, Pio e Amedeo si sono rivolti direttamente all'ad di Mediaset: "La vuoi sposare? Ovviamente con formula di comunione dei beni".