Silvia Toffanin: "Mi manca la mia mamma. Ho paura della morte delle persone che amo"

Silvia Toffanin non solo non lascia Verissimo ma addirittura raddoppia. Da questo fine settimana il programma di Canale 5 andrà in onda il sabato e per la prima volta anche di domenica, con l'ex letterina sempre più signora del weekend Mediaset.

Il dolore di Silvia

Da 15 anni al timone del programma, Toffanin ha vissuto un 2020 complicato, difficile, a causa della morte dell'amata madre Gemma. “Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo", ha ricordato a Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano. "Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro. Pier Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. Ero titubante, ma poi ci ho pensato. Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio".

Mamma Gemma aveva poco più di sessant’anni, a febbraio del 2020 ha scoperto di avere un tumore al pancreas. "Così è arrivata la chemioterapia, sembrava stesse meglio ma a fine settembre abbiamo saputo che aveva poche settimane di vita", ha continuato Silvia. "È un dolore straziante, ancora non me ne capacito che non ci sia. Quando penso che non la incontrerò mai più mi sembra impossibile. È stato molto difficile per me". Bella, ricca e famosa, alla conduttrice manca comunque qualcosa. "Mi manca la mia mamma. Ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. Sembra una frase fatta ma la salute è la cosa più importante. Io sono soddisfatta di quello che ho, della mia famiglia e ringrazio il signore per i figli meravigliosi che ci ha dato. È già tanto così". 41 anni, Toffanin fa coppia da quasi 20 anni con Pier Silvio Berlusconi, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

I primi ospiti di Verissimo

Rifiutato Sanremo 2020 ("non lo vivo come un mio obiettivo"), Silvia torna in onda con un doppio appuntamento di Verissimo al fianco di ospiti di primissima fascia. Gli olimpionici Marcell Jacobs, Federica Pellegrini e Gianmarco Tamberi con la fidanzata Chiara Bontempi, Belen Rodríguez, Ilary Blasi e l’atleta paraolimpica Monica Graziano Contraffatto. Si parte sabato pomeriggio, si raddoppia domenica.