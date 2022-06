"Che cazz* hai da ridere?": l'ospite sbotta in diretta a Simona Branchetti

Da oggi 27 giugno 2022 Simona Branchetti è tornata alla guida di Morning News, programma di approfondimento giornalistico targato Videonews che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, occuperà il palinsesto mattutino di Canale dalle ore 8.45. Il debutto, tuttavia, ha avuto un piccolo fuori programma, con la conduttrice che si è ritrovata a dover gestire un ospite in collegamento agitato al punto da rivolgersi a lei malamente.

Il botta e risposta teso tra Simona Branchetti e l'ospite

Tra i temi della puntata, l’emergenza lavoro in Italia, con lo scontro tra chi non trova dipendenti per la propria attività e chi invece non vuole lavorare per via di sussidi come il reddito di cittadinanza. Per questo motivo la giornalista ha invitato Lino, un percettore del sussidio di Stato assunto per dodici volte con contratti a tempo determinato che poi sono scaduti costringendolo a ricorrere al reddito. "Si pagano tante tasse nel nostro Paese e questo scoraggia, probabilmente, dall’assunzione anche a tempo pieno" ha allora commentato Branchetti parlando della situazione. "Voi pagate tanti vitalizi. Voi pagate tanti vitalizi da quarant'anni . Qua chi deve lavorare 12 ore al giorno sono i politici" è stata la replica di Lino a cui la conduttrice ha replicato ancora sortendo la reazione piccata dell'ospite.

"Lasciamo stare i vitalizi, Lino, adesso. Lasciamo stare i vitalizi" ha detto la giornalista mentre l’inviato che era con lui cercava di calmarlo. A quel punto Branchetti ha riso insieme al direttore di Libero Pietro Senaldi, anche lui in collegamento, suscitando la rabbia di Lino: "Che cazz* c'hai da ridere... mi devi dire" ha ripetuto più volte rivolgendosi alla padrona di casa che è riuscita a mantenere la calma senza dare retta all'uomo.