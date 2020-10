Simona Ventura intervista Chiara Ferragni su Rai2: "Esempio positivissimo per le nostre figlie"

Lubnedì 12 ottobre su Rai2 Simona Ventura intervista Chiara Ferragni nella serata evento 'Fenomeno Ferragni' durante la quale verrà trasmesso il film 'Unposted', docufilm sulla vita dell’icona social più in vista del momento. “Cercherò di svelare le due anime di Chiara Ferragni: la top influencer con 21 milioni di follower e la Chiara bambina affamata di attenzioni che ha voglia di farsi amare” ha raccontato la conduttrice durante il Prix Italia della Rai in corso al Maxxi di Roma anticipando il tenore del colloquio con l'icona italiana nel mondo: "Abbiamo molte cose in comune io e Chiara, siamo entrambe della provincia e abbiamo fatto della nostra passione il nostro lavoro. Adesso mi piace l'idea di portarla in tv per capire quale rapporto con la televisione ha una come lei che ha rivoluzionato il mondo dei social".

"La Ferragni è un fenomeno straordinario, è ancora molto giovane e già la si celebra. Per questo mi sembrava importante farla conoscere al pubblico della tv generalista", ha affermato il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, che però vede piuttosto "compilicata" l'ipotesi dell'influencer in un programma: "Certo, in una dimensione come Sanremo può accadere di tutto, ma non credo...". E sui progetti futuri di Simona Ventura, Di Meo ha svelato che Rai2 sta lavorando a un progetto per un programma in primavera: "Sarà in prima serata e con progetti nuovi. Mi piace e mi incuriosisce lavorare con Di Meo e sono contenta di essere rimasta in Rai", ha commentato la conduttrice.

L’intervista di Simona Ventura a Chiara Ferragni

Nell'intervista, che è già stata registrata al Maxxi di Roma, Simona Ventura "con la gentilezza e mettendola a suo agio", parlerà anche della pandemia, visto che Chiara Ferragni "è stata la prima a lanciare una raccolta di fondi sui social raccogliendo cinque milioni di euro". E a chi le chiede se la top influencer possa dare il cattivo esempio alle tante adolescenti che la seguono, la Ventura risponde netta: "No, credo che sia un esempio positivissimo per le nostre figlie. Anche se - sottolinea - i social vanno gestiti dalle famiglie. Io ai miei figli dico sempre che quello di internet è il mondo 'del come sembra' non il mondo 'del come è' nel quale invece viviamo". E sugli haters chiosa: "Sono una netta minoranza e sono dei deficienti con problemi seri, si facciano curare...".

Umposted, il docu-film sulla vita di Chiara Ferragni

Quanto alla posizione della Rai nei confronti di una figura social come Chiara Ferragni, Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema che ha prodotto il film 'Unposted', dice: "I film possono piacere o non piacere, l'importante è che le critiche non siano preconcette. Noi abbiamo prodotto il film ponendoci in modo neutrale di fronte al racconto fatto dalla regista, che è Elisa Amoroso, un'importante documentarista. Il film racconta certamente il fenomeno social, ma non dimentica la sua parte intima grazie anche ai filmati di Chiara Ferragni da bambina. Tra i film evento, quelli che escono per soli tre giorni nelle sale - ricorda Del Brocco - 'Unposted' è quello che ha incassato di più (oltre 1.600.000 euro di incasso totale in 393 sale con più di 160 mila spettatori, ndr).