Parte male Citofonare Rai2, Simona Ventura rompe il silenzio

Non è stato certo dei migliori l'esordio di Citofonare Rai2, il nuovo programma del mezzogiorno domenicale della seconda rete, condotto da Simona Ventura e Paola Perego. 419.000 spettatori con il 3,95% di share, un risultato che sfiora i limiti del flop anche se è ancora troppo presto per tirare le somme. C'è tutto il tempo per limare le cose che non vanno e aggiustare il tiro, le padrone di casa però sembrano soddisfatte.

Simona Ventura non si tira indietro ai commenti del giorno dopo: "Buona la prima - scrive su Instagram - Grazie mille per ieri. Era importante partire. E, con voi così affettuosi, abbiamo ancora più voglia di migliorarci. Non vedo l'ora di rivedervi domenica prossima. Siamo partiti". La conduttrice ammette che c'è qualcosa da migliorare - a partire dai numeri - ma non si scoraggia, anzi. Nessun commento da parte di Paola Perego, ma al suo posto rompe il silenzio il compagno e agente Lucio Presta, che twitta: "Parte bene Citofonare Rai2 dopo il vuoto di questi anni ed una controproposta molto forte. Brava alla squadra di Raidue".

Il post di Simona Ventura

Il flop di Game of Games

Nella scorsa stagione Simona Ventura era tornata dopo anni in prima serata, sempre su Raidue, con Game of Games, versione italiana del format americano portato al successo da Ellen DeGeneres. La conduttrice non ha raggiunto i risultati sperati e i bassi ascolti hanno decretato lo stop del programma, fatto slittare poi a fine maggio. Anche in quel caso la conduttrice non si perse d'animo, pronta ad accogliere gli eventuali insuccessi. In tv, si sa, non c'è solo bel tempo.