Simona Ventura torna a Mediaset con "Ultima Fermata"

"Con mia grande gioia accetto l'invito". Simona Ventura annuncia attraverso il suo profilo Instagram che sarà lei a condurre "Ultima Fermata", il format prodotto da Fascino che farà il suo debutto su Canale 5.

In un primo momento sembrava che la conduzione del programma fosse destinata a Giulia De Lellis e poi, a sorpresa, è arrivata l'ufficialità per voce della stessa conduttrice. Per Simona Ventura è un ritorno nella grande famiglia Fascino dopo aver già condotto Temptation Island Vip.

Un nuovo programma che non interferir con Citofonare Rai 2, che Simona Ventura continuerà a seguire la domenica insieme a Paola Perego.