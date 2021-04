Simona Ventura, 'Game of Games' non vola: "Le corse le commento alla fine"

Il nuovo programma, in onda su Rai Due, non ha brillato per ascolti ma la conduttrice non rilascia dichiarazioni e tira dritto

La prima puntata di 'Game of Games', l'attesissimo nuovo programma di Rai Due, non ha brillato per ascolti (1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share). Peccato per Simona Ventura, tornata dopo anni in prima serata, che ha regalato al pubblico una prova perfetta al timone di questo format americano, portato al successo da Ellen DeGeneres, che forse ha bisogno di un po' di tempo per attecchire sul pubblico italiano.

Al risveglio la conduttrice non ha voluto commentare i numeri dell'esordio, ma ha ringraziato i follower per l'affetto che sta ricevendo, soprattutto oggi che è il suo compleanno: "Buondì! Come state? - chiede nel video pubblicato su Instagram - Io benissimo perché da ieri sera sono stata inondata di fiori, regali, auguri social e non social. Vi ringrazio tutti, non so se riuscirò a ringraziarvi abbastanza per l'affetto che mi state dimostrando. Io sono molto felice. Ieri sera abbiamo iniziato questa avventura - continua - ma non commenterò nulla perché io le corse le commento alla fine. Vi do un bacione grandissimo, happy birthday to me. Grazie e per voi tanta salute e serenità e anche felicità".

Come funziona Game of Games

Lo studio di 'Game of Games – Gioco loco' è pensato come un grande lunapark ed è in questo clima di spensieratezza che avverranno le pazze sfide tra 6 vip e 6 nip, protagonisti di ogni puntata. Terminati i 6 round di giochi preliminari a eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale. Solo l'unico sopravvissuto avrà l'opportunità di aggiudicarsi il montepremi della puntata, ma a patto di superare una temutissima sfida contro il tempo.

