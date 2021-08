Simona Ventura torna su Mara Venier e Barbara d’Urso e rincara: "Odio l’ipocrisia"

La frecciatina scoccata dall’arco della sincerità di Simona Ventura che tra Mara Venier e Barbara d’Urso ha detto di preferire una pizza, torna appuntita come allora per ribadire – in caso ce ne fosse ancora bisogno – la schiettezza che la contraddistingue.

"Scelgo la pizza. Era una battuta", ha precisato la conduttrice in un’intervista al Corriere che ha riproposto la discussa dichiarazione: "Però odio l’ipocrisia e racchiude il mio pensiero. Le donne in tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche. Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi". Un’affermazione che conferma l’ormai antica distanza tra lei e le colleghe quella ripetuta da Simona Ventura, diventata poi bersaglio della stoccata della stessa Mara che ha colto al balzo una sua gaffe per scrivere un nuovo capitolo della querelle con la ex amica.

"Non avrà digerito la pizza" è stato, infatti, il velenoso appunto della timoniera di Domenica In scritto in calce al tweet con cui la presentatrice torinese ha augurato buon compleanno a Luca Argentero, scambiando il numero 40 comparso sul suo profilo Instagram con le medaglie collezionate dall'Italia alle Olimpiadi. Lei allora non ha replicato, ma lo ha fatto adesso, ancora… A questo punto si attende controreplica.

Perché Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato

Le tensioni tra Mara Venier e Simona Ventura avrebbero origini familiari. Simona Ventura, infatti, è stata legata per 8 anni a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, a sua volta attuale marito di Mara Venier. Le coppie però non sarebbero mai andate d'accordo. In seguito avrebbero avuto un altro malinteso, nel 2016, quando a Simona Ventura fu assegnata la conduzione di Selfie, programma prodotto da Maria De Filippi. "Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò", raccontò lei nell’Intervista di Maurizio Costanzo: "Tra l'altro l'ho conosciuto a una festa a casa sua e di Nicola. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate".

Tempo fa, in occasione dell'aggressione subita da Niccolò Bettarini, figlio di Simona, c'era stato un gesto di distensione da parte di Mara, ma la serenità è durata il tempo di un post su Instagram.