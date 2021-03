La lite tra Simona Ventura e Matteo Bassetti: "Faccia la conduttrice e lasci parlare i medici" (VIDEO)

Il professor Matteo Bassetti bacchetta Simona Ventura, che a Cartabianca parla della propria esperienza dopo aver contratto il coronavirus e descrive le terapie a cui si è sottoposta. "Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto 'Simona se fossi in te partirei con la profilassi'", esordisce Ventura a proposito della terapia a cui si è sottoposta. "E' un errore questo, di prescrivere quelle cure. è un errore. Lo dobbiamo dire", replica Bassetti. La conduttrice Bianca Berlinguer prova a riportare la calma, ma i toni si fanno sempre più accesi.

Simona Ventura vs Matteo Bassetti

Ventura prova a ribadire la sua tesi sostenendo di avere il diritto di raccontare la propria storia in quando ex malata di covid. "Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Ascolti quello che i medici dicono, non va bene che i conduttori televisivi e facciano i medici", risponde Bassetti. Secca la risposta: "Io farò la conduttrice televisiva ma ho diritto di parola e di parlare della mia esperienze".

Le ultime battute sono infuocate. "Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere se vuole. Non dica come si tratta il covid, come si tratta il covid lo dicono i medici", conclude Bassetti. "Non è che avete diritto di parola solo voi virologi", è la battuta conclusiva di Ventura.

Simona Ventura malata di covid

Simona, in partenza la prossima settimana con Game of Games, nuovo show di Rai Due, ha contratto il coronavirus proprio durante la settimana di Sanremo, tanto da dover rinunciare all'ospitata prevista al festival. Nessun sintomo grave per la presentatrice torinese, che si è curata in casa senza la necessità di recarsi in ospedale. Sul modo in cui ha scoperto la malattia, ha raccontato: "Non ho mai avuto sintomi. Stavo per partire per Sanremo quando ho saputo che avrei potuto portare con me chi mi avrebbe truccata e pettinata, quindi ho chiesto a queste persone di fare il tampone e l’ho fatto anch’io, per scrupolo", racconta. Così, per caso, che ha scoperto di essersi infettata. E con lei anche la figlia Caterina, e il fidanzato, Giovanni Terzi.

A proteggerla dal peggio, secondo lei, ancora una volta sono stati gli angeli: "Essendo asintomatica non stavo prendendo farmaci sino a quando non mi chiamata dal Brasile una cara amica, Karina, che mi ha convinto a fare una lastra ai polmoni. Così ho scoperto di avere un piccolo focolaio di polmonite".