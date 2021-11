Simona Ventura, il video di Rubicondi ritrovato nell'archivio: "Rimarrà nel mio cuore"

Addolorata e sconvolta per la morte Rossano Rubicondi, scomparso a soli 49 anni, Simona Ventura continua ad omaggiare l'amico, con cui ha condiviso due edizioni dell'Isola dei Famosi - una da naufrago, l'altra da inviato, quando lei era alla conduzione - ma non solo. Tra loro c'era un rapporto di grande stima ed amicizia coltivato negli anni e oggi la conduttrice non riesce a credere che non ci sia più.

E' stata lei a dare per prima la notizia della sua morte - avvenuta a New York, dove viveva - e sempre lei, due giorni dopo, si è presa qualche minuto durante il programma che conduce con Paola Perego, Citofonare Rai2, per dedicargli parole d'affetto. Oggi, su Instagram, un altro emozionante ricordo dell'amatissimo personaggio televisivo: "Sono tanti i momenti che ho condiviso con Rossano - ha scritto Simona Ventura - Ma questo video, che ho ritrovato dal mio archivio personale rimarrà sempre nel mio cuore. Ivana Trump che raggiunse Rossano Rubicondi in Nicaragua (dove era inviato) fu l'apocalisse, ma anche un gesto molto bello da parte di Ivana che gli è stata vicina fino alla fine, nonostante la mentalità e l'ambiente la inducessero a fare esattamente il contrario".

La storia d’amore tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi

Ivana Trump, 72 anni, e Rossano Rubicondi si sono sposati nel 2008 dopo sei anni di fidanzamento. La coppia ha divorziato un anno dopo, ma è rimasta comunque in ottimi rapporti testimoniati anche da un'esibizione insieme nel 2018 a Ballando con le stelle. I motivi che hanno indotto a separarsi sono stati dettati dalla distanza, con lui spesso in Italia e lei negli Stati Uniti, come ammise la stessa Trump: "La relazione a distanza davvero non funziona. Ci siamo divertiti e siamo amici. La separazione è stata amichevole" raccontò lei, mentre Rossano, dal canto suo, spiegò di considerare Ivana sempre parte della sua famiglia. I due non hanno mai smesso di frequentarsi ed è stata Ivana ad aver comunicato ai genitori di Rossano la sua volontà di essere cremato. Una parte delle ceneri resterà a lei, l'altra arriverà in Italia dalla famiglia.

La lotta alla malattia

Da diversi anni lontano dalla tv, Rossano Rubicondi stava lottando contro un melanoma. In pochi sapevano della malattia, come ha raccontato Roberto Alessi: "Lo avevo incontrato un anno fa a una cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente. Poi, invece, so che ha affrontato cure pesanti. Era un ragazzo molto molto simpatico e molto buono. I suoi progetti erano stati fermati prima dalla pandemia, poi dalla malattia". Nelle ultime ore, però, si parla di embolia polmonare come causa della morte, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito. I funerali di Rossano Rubicondi si svolgeranno venerdì a New York.