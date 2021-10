Simona Ventura sogna Sanremo: "Se Amadeus vorrà sono qui"

Due importanti riconoscimenti agli Italian Tv Awards - Premio Eccellenza Televisiva per la sua opera prima da regista, il toccante docu-film 'Le 7 giornate di Bergamo', e per la sua carriera costellata da numerosi successi. Simona Ventura è stata protagonista ieri, domenica 24 ottore, all'Auditorium Parco della Musica a Roma, della kermesse che premia i protagonisti del piccolo schermo.

"La tv per me è molto importante" ha detto a Today, con ben 61 programmi sulle spalle. "Difficile dire quello a cui sono più affezionata - spiega la conduttrice - ho fatto dei programmi che mi sono cucita addosso, da Le Iene all'Isola dei Famosi, ma anche Quelli che il calcio per dieci anni. Forse l'ultimo, quello con Paola (Perego, ndr), Citofonare Rai2, è quello a cui mi sto affezionando di più".

Tra i desideri quello di tornare a Sanremo. Simona Ventura avrebbe dovuto essere sul palco dell'Ariston durante la passata edizione del Festival, ma ha dovuto dare forfait a causa del Covid, e sulla possibilità di essere richiamata si dice pronta: "Sono totalmente dalla parte di Amadeus e Fiorello. Se vorranno io sono di nuovo qui, sperando bene".