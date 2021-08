Simona Ventura al vetriolo: "Tra Mara Venier e Barbara d'Urso scelgo la pizza"

Piovono gavettoni d'acqua gelata per Mara Venier e Barbara d'Urso. A lanciarli è Simona Ventura, che senza peli sulla lingua, a chi le ha chiesto quale delle due preferisce - in tv, si intende (ma mica poi tanto) - ha risposto: "Tra loro due scelgo la pizza".

Una velenosa frecciata che conferma come i rapporti non siano migliorati né con la conduttrice Mediaset, per cui non ha mai dimostrato grande stima, tantomeno con la regina della domenica e sua ex amica, che fino a qualche anno fa era parte della famiglia: Simona Ventura, infatti, è stata legata per 8 anni a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro - marito di Mara Venier - e sembra che i disaccordi tra le due siano nati proprio in casa a causa di una presunta rivalità fra le due 'prime donne'. Tempo fa c'era stato un gesto di distensione, durato però il tempo di un post su Instagram. Voltando pagina, ma parlando sempre di due grandi protagoniste della tv italiana, Simona Ventura cambia tono: "Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta - ha detto in un'intervista a Il Fatto Quotidiano - Diciamo che guardo una e registro l'altra e viceversa".

Un nuovo programma con Paola Perego: "Non ci siamo amate moltissimo"

Dopo il flop di 'Game of Games', Simona Ventura torna su Raidue a partire da settembre con il nuovo programma 'Tutto fa domenica', accanto a Paola Perego. "Non ci siamo amate moltissimo" ha rivelato parlando della collega, con cui però adesso ha un ottimo rapporto: "Ho vissuto come un'ingiustizia la chiusura del suo programma e l'ho subito dichiarato sui social. Lei mi ha chiamato, ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto".