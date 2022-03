Chi è Simone Cecchetti? Oggi su Sky Arte la carriera del fotografo musicale

Tra i fotografi italiani più attivi a livello internazionale, Simone Cecchetti è oggi quasi un punto di riferimento per la fotografia musicale: nel corso della sua carriera ha immortalato Paul McCartney, Madonna, Elton John, Bob Dylan, Bruce Springsteen e i Coldplay – solo per citarne alcuni – dettando uno stile unico e ben riconoscibile.

Stasera in prima tv assoluta Sky ripercorre la carriera di uno dei più apprezzati fotografi musicali di tutti i tempi; l’appuntamento è alle 20:10 su Sky Arte.

Chi è Simone Cecchetti

Nato a Roma il 14 settembre 1973, Simone Cecchetti ha dedicato la sua vita alla fotografia. Uno degli apici della sua carriera è stata la partecipazione a “Les Rencontres d’Arles Festival”, importante festival mondiale di fotografia, in cui ha realizzato una biografia per immagini di una delle più grandi icone musicali di tutti i tempi: Mick Jagger. Dalla mostra è stato anche ricavato il catalogo “Mick Jagger – The Photobook”. Nello stesso anno è stato anche primo fotografo ufficiale dell’apertura del MAXXI a Roma, il museo disegnato da Zaha Hadid. Per otto anni ha inoltre collaborato con l’AS Roma, ma è con la fotografia musicale che Cecchetti ha lasciato veramente il segno, seguendo oltre tremila concerti e andando oltre la fotografia tradizionale. Ha realizzato numerose foto oggi iconiche e ha firmato varie copertine di artisti come Renato Zero, Vinicio Capossela, Il Volo, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e tanti altri.

Il documentario di Sky Arte

Gino Castaldo e Carlo Massarini ci guideranno lungo un racconto unico e “al contrario”; per la prima volta, saranno infatti le rockstar a raccontare una figura fuori dalla luce dei riflettori e non viceversa.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 14 marzo)

Chi è Simone Cecchetti? va in onda stasera alle 20:10 su Sky Arte (canale 120 e 400).