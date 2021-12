Simone Di Pasquale al posto di Raimondo Todaro: l’annuncio di Milly Carlucci

L’addio a Ballando con le stelle di Simone Di Pasquale è una grande perdita per il programma che da 16 anni, sin dalla sua prima edizione, lo ha visto storico protagonista del cast. Nella penultima puntata del dance show di Rai1 i giudici hanno avuto parole di grande affetto nei confronti del ballerino professionista a cui adesso si aggiungono quelle di Milly Carlucci che con Di Pasquale ha costruito un rapporto di stima e fiducia che proseguirà nel tempo.

“Simone è un valore artistico importante, nel ballo e anche fuori dal ballo. Perché poi lui ha imparato a fare televisione, è uno spiritoso. È uno in sintonia con Rai 1”, ha raccontato la conduttrice e autrice del programma in un’intervista al Fatto Quotidiano: “Ci vuole un certo modo di essere, lui questo modo di essere corretto, pulito, non noioso e anzi spiritoso, simpatico, lui ce l’ha tutto. Lui potrà fare molto nel futuro in altri ruoli”.

Ruoli che, evidentemente, resteranno nella cerchia di ‘Mamma Rai’, visto che proprio a Simone di Pasquale è stato offerto il ruolo di coreografo ne Il Cantante Mascherato appartenuto a Raimondo Todaro, ex di Ballando (con più di qualche polemica) e oggi in forza ad Amici. Tra qualche mese, infatti, riprenderà la nuova edizione del talent musicale e Milly Carlucci non ha nascosto il desiderio di continuare a collaborare con lui: “Intanto io spero che lui voglia continuare la strada insieme a noi. Per esempio adesso io comincio la pre-produzione, poi l’11 di febbraio saremo in onda con Il cantante mascherato. E lui nel cantante mascherato è un capo detective e anche coreografo quest’anno”. Per Di Pasquale è un grande attestato di stima che conferma la solidità di un rapporto professionale nato e cementato nel tempo.