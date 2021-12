Simone Di Pasquale spiega perché lascia Ballando con le stelle

La puntata di Domenica In si è aperta con un ampio spazio dedicato alla semifinale di Ballando con le stelle di ieri, sabato 11 dicembre. Ospiti di Mara Venier diversi protagonisti del dance show di Rai1, da Alvise Rigo, eliminato dalla gara, a Carolyn Smith, presidente di giuria del programma a cui Simone Di Pasquale dirà addio nella prossima e ultima puntata dell’edizione. Dopo l’annuncio del ballerino giunto proprio durante la diretta televisiva, la conduttrice ha voluto dedicare qualche minuto all’importante decisione del professionista che dopo 16 anni ha voluto mettere un punto all’esperienza con Ballando.

Perché Simone Di Pasquale lascia Ballando con le stelle

“Sono 16 anni di vite nostre che si sono intrecciate, vite che continuano insieme” ha affermato Simone Di Pasquale commentando la clip sul suo addio a Ballando comunicato ieri. Perché ha deciso di lasciare? “Non ho quella sfrontatezza del 21enne che entra in pista e vuole spaccare tutto, ho un altro tipo di approccio, più posato e razionale” ha confidato: “A volte dicono che non provo emozioni, che non mi piace, che sono stanco, ma non è così: è solo che ho vissuto tantissimo questo programma, il dietro le quinte, i commenti… Sono 16 anni. Milly, Paolo Belli, due autori e Mariotto siamo lì dalla prima puntata”.

Simone Di Pasquale e il tango con Monica Bellucci

A Mara Venier Simone Di Pasquale ha anche raccontato l’emozione provata durante l’esibizione con Monica Bellucci che ieri è stata illustre ballerina per una notte. Il 43enne ha raccontato come lui e l’attrice si siano preparati in sala prove, lasciando poi che in pista l’improvvisazione prevalesse sulla schematica riproposizione dei passi della coreografia. La conduttrice ha anche chiesto se tra loro ci sia stato un bacio, ma Di Pasquale ha smentito tutto: solo un grande coinvolgimento limitato alla sfera professionale.