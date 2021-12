Simone Di Pasquale lascia Ballando: il commento (con frecciatina) di Selvaggia Lucarelli

L’annuncio è arrivato nella penultima puntata di Ballando con le stelle, nella 16esima edizione di uno show che lo ha visto tra gli storici protagonisti presenti sin dall’esordio: Simone Di Pasquale lascia il dance show di Rai1.

“Sono dell’idea che ho fatto il mio tempo come ballerino in questo programma, dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima edizione” ha affermato il ballerino nella clip girata insieme alla sua partner Bianca Gascoigne. Lacrime e commozione hanno segnato il ricordo di un’esperienza unica e formativa per il 43enne romano, vincitore della prima edizione nel 2005 in coppia con Hoara Borselli. “Il mio legame a questo programma è totale e mi piacerebbe chiudere in bellezza” ha aggiunto ancora Di Pasquale, rientrato in gara proprio nella semifinale e, come tale, vicino al suo desiderio di uscire di scena dal programma con il trofeo della vittoria.

L’addio di Simone di Pasquale e i commenti dei giudici

L’annuncio di Simone Di Pasquale è stato commentato dai giudici dopo l’esibizione in pista con Bianca Gascoigne e tutti si sono trovati d’accordo nel raccontare il ballerino come un esempio di bravura, talento e, soprattutto, grande educazione. Tra loro anche Selvaggia Lucarelli che, rivolgendo i suoi complimenti al ballerino, ha fatto un riferimento indiretto a un altro addio recente accolto con uno spirito tutt’altro che dispiaciuto come nel caso di Di Pasquale. “È capitato che qualcuno sia andato via anche di recente e io e io ho stappato lo champagne” ha affermato la giudice che così, pur senza fare nomi, ha ricordato l’ex protagonista del programma Raimondo Todaro con cui ebbe modo di battibeccare e che nei mesi scorsi ha salutato il dance show con qualche polemica.

Poi, ancora, la giudice si è detta triste per l'addio al programma di Di Pasquale con cui non ha mai avuto di scontrarsi negli anni per alcun motivo: “Sei il più carismatico e il più bravo, sai adattarti al concorrente che balla con te”, ha infine chiosato Selvaggia, applaudita per un’osservazione ampiamente condivisa dal pubblico.

Anche Sara Di Vaira lascia Ballando con le stelle

Simone Di Pasquale, ma non solo: anche per Sara Di Vaira, che vinse l'edizione del programma nel 2019 in coppia con Lasse Matberg, questa è l'ultima edizione di Ballando con le stelle. La ballerina lo ha lasciato intendere nella clip di presentazione di Brenda Gozzoli, sua figlia e concorrente nella gara dei giovanissimi. "Non potevo chiudere il mio percorso in un modo migliore di questo, insieme a lei", ha spiegato. "Sara è una delle colonne portanti di questa edizione e se è vero che questo sarà il tuo ultimo anno, ci mancherà una gamba da ora in poi" ha affermato in seguito Milly Carlucci.