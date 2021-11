"Sir Gawain e il Cavaliere Verde", non fate l'errore di perdervi il film più assurdo dell'anno

Dev Patel in "Sir Gawain e il Cavaliere Verde"

Mercoledì 17 novembre su Amazon Prime Video è uscito Sir Gawain e il Cavaliere Verde (titolo originale The Green Knight), film Amazon Original diretto da David Lowery e con protagonista Dev Patel, l'attore reso famoso da ragazzo grazie a The Millionaire.

In un certo senso, Sir Gawain può essere considerato un "antipasto" della serie fantasy La Ruota del Tempo, in uscita venerdì 19 novembre: il film e la serie sono accomunate dal genere epico-fantasy e cavalleresco. Tuttavia, è bene precisare che il personaggio di Sir Gawain (in italiano Galvano) fa parte del mito legato a Re Artù da oltre un migliaio di anni, e che l'avventura di questo film è tratta da un romanzo del Trecento.

Il film appena uscito sta riscuotendo apprezzamenti quasi unanimi, e noi non possiamo che unirci a questo coro. Ma prima di spiegare perché, è bene riassumere sinteticamente la trama di Sir Gawain e il Cavaliere Verde.

Di cosa parla il film "Sir Gawain e il Cavaliere Verde"

È il giorno di Natale, e Gawain (figlio di Morgause, da non confondere con la sorella Morgana, entrambe sorellastre da parte di madre di Artù) si sveglia dopo aver passato la notte in un bordello e si reca alle celebrazioni natalizie presso la corte del re.

Artù lo chiama a sé, in quanto suo unico parente presente, e vuole conoscerlo meglio, ma la scena familiare viene interrotta dall'ingresso in sala di un misterioso cavaliere, con la pelle e i capelli verdastri.

Questo cavaliere lancia una sfida: permetterà a un cavaliere di essere colpito dalla sua spada, a patto di poter restituire il colpo un anno esatto dopo.

Gawain, che in questo film non è ancora un cavaliere della Tavola Rotonda, si offre volontario, per conquistare un po' di onore, e decapita il Cavaliere Verde senza che questi opponga alcuna resistenza.

Gawain passa quindi i mesi successivi nell'angoscia di quello che potrà succedergli il Natale successivo, quando dovrà onorare la promessa e recarsi alla misteriosa Cappella Verde per farsi restituire il colpo inferto al cavaliere. E quando manca poco tempo a Natale, si mette finalmente in viaggio.

Qui inizia la sua "quest", la sua avventura di ricerca, tra incontri più o meno sgradevoli e tanti fenomeni magici e soprannaturali. Non sveliamo altro per non fare spoiler, ma vi suggeriamo di vedere il trailer ufficiale (in inglese) di Sir Gawain e il Cavaliere Verde.

Perché guardare questo film così assurdamente bello

Dalla sintesi della trama, The Green Knight potrebbe sembrare un normale film epico, uno dei tanti in cui compare qualche personaggio della grande leggenda di Artù, Ginevra, Camelot, Merlino e i Cavalieri della Tavola Rotonda.

In realtà, questo film non ha niente di normale. La storia procede veloce eppure solenne, e al ciclo arturiano mescola elementi del fantasy moderno, ma anche qualcosa che ricorda I viaggi di Gulliver.

Personaggi soprannaturali, inganni, fantasmi, lady sensuali e consapevoli di sé: spade e armature a parte, c'è ben poco di tradizionale in questo film. Per apprezzarlo, conviene lasciare da parte ogni logica, ogni pretesa di linearità, diremmo quasi ogni senso: non serve infatti attribuire significati "normali" ai personaggi, alle loro azioni e alle loro parole.

Quello che vi consigliamo, quindi, è di abbandonarvi totalmente a questo film, per immergervi in un viaggio quasi allucinogeno e sospeso nell'aria nebbiosa della Britannia medievale. Se vi lascerete andare, verrete travolti dal film più assurdo dell'anno, ma anche da una delle storie più affascinanti e avvincenti degli ultimi tempi.

Voto: 8.5