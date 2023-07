Sirene - L'omicidio del piccolo Loris, stasera in tv

In onda oggi 22 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Nove, va in onda la prima puntata di "Sirene", docuserie su alcuni casi di cronaca. Il primo appuntamento ha come titolo “L'omicidio del piccolo Loris". Storia del Delitto di Santa Croce Camerina, che vide l' infatiicidio del bambino, di 8 anni, per mano della madre Veronica Panarello. Ripercorriamo questa tragica vicenda.

Sirene - L'omicidio del piccolo Loris

"Sirene" è una docuserie targata Prime Video che tratta casi di cronaca italiana, mediante l'utilizzo di filmati ambientali delle indagini e intercettazioni originali. Il primo appuntamento ha come titolo "L'omicidio del piccolo Loris"; il secondo "Operazione mafia nigeriana"; il terzo "Rimini - La notte del branco". Nove trasmette oggi, 22 luglio, lo speciale incentrato sul Delitto di Santa Croce Camerina, ovvero l'infanticidio del piccolo Loris. Ricostruiamo la drammatica vicenda attraverso le tappe più importanti.

Ci troviamo a Santa Croce Camerina (provincia di Ragusa), il 29 novembre 2014. La 26enne Veronica Panarello si presenta a ora di pranzo alla locale stazione dei Carabinieri e dichiara la sparizione di suo figlio di 8 anni Lorys Andrea Stival (spesso trascritto negli articoli come Loris), precisando che quella mattina lo aveva come sempre accompagnato a scuola. Le prime stonature arrivano dalle parole delle insegnanti (ma anche dei bidelli o dei compagni di classe), che negano quella mattina di aver visto Lorys. Scattate le ricerche, al centralino dei Carabinieri arriva una telefonata di un uomo, Orazio Fidone, che dice di aver trovato il corpo senza vita di un bambino, buttato via in un canalone nei pressi del Mulino Vecchio. La madre riconosce poco più tardi il cadavere del figlio.

Dopo l'interrogatorio in Procura Veronica Panarello viene arrestata con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. L'indagine dice che lo strangolamento sarebbe stato causato da fascette di plastica. Per circa dieci mesi la donna continua a dirsi estranea ai fatti; successivamente fornisce poi una serie di versioni, diverse l'una dall'altra, dove in alcune di esse ammette alcune sue colpe colpevolezza. Nel 2016, dopo il processo con rito abbreviato condizionato a perizia psichiatrica viene condannata a 30 anni di carcere per omicidio. Nel 2018 la corte d'assise d'appello di Catania conferma la condanna. Nel novembre 2019 la corte suprema di cassazione conferma la sentenza.

Dove vedere “Sirene - L'omicidio del piccolo Loris” in tv e in streaming

Lo speciale “Sirene - L'omicidio del piccolo Loris” va in onda oggi, 22 luglio 2023, alle 21:25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale. La docufiction "Sirene" è visibile anche sulla piattaforma Prime Video, per gli abbonati al servizio.