Sissi 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, 28 dicembre 2022, su Canale 5 la seconda stagione di “Sissi”, serie di produzione tedesca e austriaca che racconta la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria, nota come Sissi. Questo progetto vuole rimanere fedele alla realtà storica non dimenticando, comunque, le emozioni. Leggiamo le anticipazioni della prima puntata (di tre) della nuova stagione.

Sissi, anticipazioni del 28 dicembre 2022

Sulla principessa “Sissi” è stata realizzata – tra il 1955 e il 1957 - una trilogia cinematografica di grande successo, diretta da Ernst Marischka e interpretata dalla meravigliosa Romy Schneider.

La serie televisiva aggiorna il ritratto della principessa secondo un piglio più moderno, rimanendo fedele alla realtà storica ma al contempo arricchendo la narrazione di licenze ancorate alla contemporaneità.

Anche la seconda stagione – così come la prima – è composta da sei episodi, trasmessi da Canale 5 nel corso di tre serate: 28 e 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023.

Le nuove puntate si aprono con la nascita di Rudolf, figlio di Sissi nonché erede al trono d’Asburgo. Ma la supremazia austriaca è minacciata dal tedesco Bismarck: la possibilità di una guerra si fa sempre più probabile. Sul fronte austriaco le risorse economiche scarseggiano, anche se Franz sa che l’Impero ha bisogno di armi.

Nel corso delle nuove puntate emergerà la figura del conte Gyula Andrássy, il cui fascino non passerà inosservato agli occhi di Sissi.

Dove vedere Sissi in tv e in streaming

La prima puntata della seconda stagione di Sissi va in onda oggi, 28 dicembre, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.