Sissi, la nuova serie in costume da guardare in tv: quando inizia, trama, cast e anticipazioni

Dal 28 dicembre su Canale 5 andrà in onda la nuova serie-evento “Sissi”, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre. La serie, realizzata per la tv tedesca RTL, andrà in onda in esclusiva assoluta su Canale 5, da martedì 28 dicembre, in prima serata, con tre appuntamenti settimanali.

Di cosa parla Sissi

L’opera è incentrata sulla figura dell'Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Pop star e influencer del suo tempo, Sissi è un’icona che sembra avere ancora molti follower: a iniziare da Lady D e Charlène di Monaco, da Soraya a Sua Maestà Imperiale Masako, fino alla volitiva Duchessa di Sussex.

Dal primo film muto del 1920 alla serie-evento che oggi ne racconta la storia - in chiave moderna, con un grande budget, girata on field tra Baviera e Baltico -, i protagonisti sono due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. E Sissi, in particolare, è una ribelle ante litteram che coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni. Al debutto sulla piattaforma RTL+, lo scorso 12 dicembre, Sisi ha battuto tutti i record di ascolto: è l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva, in Germania. I diritti di trasmissione della serie tv sono stati comprati da oltre 120 paesi.

Il cast di Sissi

Elisabetta d'Austria-Ungheria Sissi, interpretata da Dominique Devenport.

Francesco Giuseppe I d'Austria, interpretato da Jannik Schümann.

Karl Ludwig von Grünne "Graf Grünne", interpretato da David Korbmann.

Erzherzogin Sophie Friederike von Bayern, interpretata da Désirée Nosbusch.

Sophie Esterházy-Liechtenstein, interpretata da Tanja Schleiff.

Ludovika Wilhelmine von Bayern, interpretata da Julia Stemberger.

Herzogin Helene "Néné" in Bayern, interpretata da Pauline Rénevier.

Hezorg Max Joseph in Bayern, interpretato da Marcus Grüsser.

Graf Andrassy, interpretato da Giovanni Funiati.

Fanny, interpretato da Paula Kober.

Bela / Lajos Farkas, interpretata da Yasmani Stambader.

Graf Richard, interpretato da Lasse Möbus.

Marie, interpretata da Romy Schroeder.

Eugenie de Montijo, interpretata da Marie Sophie von Reibnitz.