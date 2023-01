Sissi 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

I due episodi di "Sissi" in onda questa sera chiudono la seconda stagione della serie dedicata alla vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria. La guerra contro i prussiani si rivela per gli austriaci molto critica. Nel corso dell'ultima puntata Sissi deve inoltre fare i conti con l'epidemia di colera.

Sissi, anticipazioni del 4 gennaio 2023

Oggi, 4 gennaio, va in onda su Canale 5 la terza ed ultima puntata della serie televisiva "Sissi". Di produzione tedesca ed austriaca, la fiction narra la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria (nota ai più come come Sissi), già protagonista negli anni '50 di una trilogia cinematografica nella quale la protagonista aveva il volto di Romy Schneider. Composta da sei episodi trasmessi nel corso di tre serate, la seconda stagione si è aperta con la nascita di Rudolf, figlio di Sissi (ed erede al trono d’Asburgo) e vede nel cast l'attrice svizzero-americana Dominique Devenport e l'attore tedesco Jannik Schümann. Ad emergere è stato il personaggio del Conte Gyula Andrássy, interpretato da Giovanni Funiati, tedesco con origini italiane e francesi.

Nel primo episodio di questa sera vediamo Franz partire con l’esercito per la guerra contro la Prussia. Sissi si ritrova in tal modo con la sola suocera al suo fianco. Andrassy convince gli ungheresi ribelli a non allearsi con Bismarck, ma la situazione precipita: l’attacco prussiano si rivela troppo forte per gli austriaci ed in più il colera incombe. Sissi incontra Bismarck provando a trovare una soluzione di pace, ma c’è poco da fare: l’Austra ha la peggio e Franz deve ordinare la ritirata.

Nel secondo episodio della serata, Franz torna a casa ferito e anche il suo umore non è dei migliori. Comincia seriamente a pensare che Sissi l’abbia tradito e la manda in Ungheria per trattare, con pieni poteri. Gli ungheresi mostrano disponibilità, ma ad una condizione: che Franz venga proclamato re d’Ungheria indossando la corona di Stefano. Soltanto Ödön Körte’k sa dove è nascosta la corona, ma quando Sissi va in prigione ad incontrarlo viene contagiata dal colera. La donna è in pericolo.

Dove vedere Sissi in tv e in streaming

La terza puntata della seconda stagione di Sissi va in onda oggi, 4 gannaio 2023, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.