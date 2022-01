Sky Cinema 4K, dal 28 gennaio 2022 un nuovo canale: ecco cosa vedere

Un nuovo canale disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i clienti Sky. Sky Cinema 4K offre il meglio del cinema italiano e internazionale interamente in HD e Ultra HD. Dal 28 gennaio 2022 sarà visibile sul canale 313 e disponibile on demand su Sky Q.

Sky Cinema 4K: caratteristiche e novità del nuovo canale 313

Sky Cinema 4K porta nella famiglia di Sky Cinema numerose novità. Il nuovo canale dedicato al cinema in 4K HDR offrirà al lancio più di 120 titoli tra cui scegliere, e tutti i film saranno trasmessi in qualità HD o Ultra HD. La qualità delle immagini del canale sarà quindi superiore, con una resa di colori, luci e ombre dalle performance straordinarie.

Sky Cinema 4K: l’offerta e le prossime uscite

Il palinsesto di Sky Cinema sarà colmo di contenuti già alla data di lancio. L’offerta prevede le ultime uscite e i grandi classici, con titoli di ogni genere e per tutte le età. Tra i film più recenti si segnalano Fast & Furious 9 con Vin Diesel, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto con Paola Cortellesi, C’era una truffa a Hollywood con Robert De Niro e I Croods 2 – Una nuova era. Non mancheranno pellicole iconiche come The Amazing Spider-Man e Ghostbusters, così come una versione restaurata de Il sorpasso di Dino Risi, oltre naturalmente a tutti i contenuti Sky Original. Da febbraio 2022 sbarcheranno anche nuovi titoli come Monster Hunter o Benvenuti in casa Esposito.

Sky Cinema 4K: dove e come vederlo

Sky Cinema 4K sarà visibile senza alcun costo aggiuntivo dal 28 gennaio 2022 sul canale 313 in HD, Ultra HD e in 4K HDR per tutti i televisori compatibili. Tutti i film saranno disponibili anche on demand via satellite, con connessione a internet, su Sky Q.