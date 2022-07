Palinsesti Sky: Italia's got talent sospeso; X Factor rinnovato

Sky presenta i palinsesti del prossimo autunno e oltre. Parole chiave diversificazione, di prodotto e di modalità di fruizione, lineare, on demand e in streaming, ma anche talento e coraggio. Moltissime le novità in arrivo tra cui la serie Sky original 'Il Grande Gioco' con Francesco Montanari che torna, a novembre, 14 anni dopo 'Romanzo criminale', nei panni di Corso Manni, grande procuratore calcistico poi caduto in disgrazia con Giancarlo Giannini nel cast, e 'Unwanted' con Marco Bocci, capitano di una lussuosa nave da crociera che si troverà a salvare un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione con tutte le complicazioni del caso. E 'Petra', le cui storie sono tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, che è alla sua seconda stagione, ma data la protagonista, Paola Cortellesi, continuerà di sicuro a stupire molto.

Gli show (senza Italia's Got Talent)

Aprendo, invece, il capitolo degli show, a partire da settembre c'è '100% Italia' su Tv8, il canale free to air di Sky, condotto da Nicola Savino, ma anche un rinnovato 'X Factor' che torna condotto da Francesca Michielin. E a tavola si potrà trovare ancora l'ispirazione con 'MasterChef Italia' (giudici tutti confermati). E poi entra nella sua seconda stagione lo show rivelazione dell'anno con 'Quelle brave ragazze', Mara Maionchi, Sandra Milo, Orietta Berti. Bocche cucite, naturalmente, sull'itinerario che attende le coppie di viaggiatori di 'Pechino Express' con Costantino della Gherardesca.

Nessun posto, invece per 'Italia's Got Talent': decisione definitiva o solo una breve pausa? A questa domanda ha risposto il vicepresidente del gruppo, Antonella Errico, che prevede per il talent la stessa opera di modernizzazione operata per X Factor. "Come XFactor ha subito un rinnovamento, stessa cosa avverrà per Italia's got talent, bisognerà lavorare per renderlo più coinvolgente e più appetibile, perchè così come è adesso strutturato lo spettacolo risente per il peso degli anni" le parole della vicepresidente che non parla, dunque di una cancellazione drastica, ma solo di un rinvio.

Le serie tv

Tra le serie tv, 'L'arte della gioia', la prima diretta da Valeria Golino sull'omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza sulla storia di una ragazzina della Sicilia di inizio '900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore. E ancora 'Hanno ucciso l'uomo ragno' - la vera storia degli 883', prima serie che vede Sidney Sibilia alla regia, ispirata alla vera storia di Max Pezzali e Mauro Repetto che, contro ogni aspettativa, hanno cambiato la musica italiana degli anni '90.

'Dostoevskij', prima serie tv di Fabio e Damiano D'Innocenzo, un noir investigativo che indaga l'animo umano raccontando le indagini di un brillante detective dal passato doloroso, Enzo Vitello, interpretato da Filippo Timi. C'è attesa poi per la serie 'This England' con il vincitore del premio Oscar Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, raccontato nei tumultuosi primi mesi da Premier britannico. E anche per 'House of the Dragon', prequel de 'Il Trono di Spade' che andrà in onda dal 22 agosto in contemporanea con gli Usa, sottotitolato in italiano.

I film

La prossima stagione stupirà anche con un inedito Salvatore Esposito nel film Sky Original 'Rosanero': la star di Gomorra, infatti, dall'essere cattivo, come in fondo ci aspettiamo, spiazzerà tutti diventando super buono, come una bambina, la piccola Fabiana Martucci, al suo debutto, con la quale scambierà l'identità in seguito a un incidente. Una favola moderna. Ancora, il film Sky Original 'Beata te', che dietro l'incontro con l'Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo) di Serena Rossi (regista di teatro, single che lo incontrerà al suo quarantesimo compleanno), racconta una storia di autodeterminazione femminile passando per il tema della maternità.

Segue 'Chi ha incastrato Babbo Natale' di Alessandro Siani, affiancato in scena da Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro, 'Il sesso degli angeli' di Leonardo Pieraccioni, che recita al fianco di Sabrina Ferilli e Marcello Fonte (con la partecipazione di Massimo Ceccherini), storia di un prete che si ritrova ad aver ereditato un bordello l'occasione per ridere.

Novità e ritorni

In arrivo anche i nuovi episodi di 'Romulus' e i tre nuovi film de 'I delitti del BarLume', la collection Sky Original di Roan Johnson ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, arrivata ormai alla decima stagione, ma anche 'Call My Agent - Italia', adattamento del cult francese Dix Pour Cent, con guest star del calibro di Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Corrado Guzzanti. E 'Django', la rilettura in chiave contemporanea del classico western di Corbucci diretta (fra gli altri) da Francesca Comencini. Si aggiungono, inoltre, alla lista dei progetti originali, "frutto della forza produttiva e creativa europea di Sky Studios", 'M. Il Figlio del Secolo' adattamento del romanzo premio Strega di Antonio Scurati (Bompiani), sull'ascesa al potere di Benito Mussolini, e 'La città dei vivi', dal bestseller di Nicola Lagioia (Einaudi), sull’omicidio di Luca Varani.

Tornano molte delle apprezzate novità Sky Original di questi ultimi mesi: il supernatural - crime drama 'Christian', con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, e il family drama di Gabriele Muccino 'A Casa Tutti Bene', appena premiato come miglior serie dell'anno ai Nastri d'Argento 2022, nonché il ritorno de 'Il Re', il prison drama con Luca Zingaretti a breve sul set dei nuovi episodi.

I prossimi mesi saranno all'insegna anche del cinema a brand Sky Original: da 'The Hanging Sun - Sole di mezzanotte' di Francesco Carrozzini, dal bestseller di Jo Nesbø, con Alessandro Borghi, a 'I Viaggiatori', film di Ludovico Di Martino che vede protagonisti un gruppo di ragazzi che viaggeranno indietro nel tempo fino al 1939, nella Roma fascista di Benito Mussolini.

Arriva Victoria Cabello

Annunciato anche il ritorno di Victoria Cabello. "Stiamo lavorando a un progetto con Victoria Cabello" ha detto nel corso della presentazione dei palinsesti di Sky a Milano la Executive Vice President Programming Sky Italia, Antonella d'Errico, rispondendo a una domanda della stampa sulla possibilità che, a fronte del successo dell'artista a Pechino Express, Sky avesse pensato a qualcosa per lei.