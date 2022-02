Sky TG24, torna America Contro: ideologia Woke e Cancel Culture i temi di oggi

Su Sky TG24 torna l’appuntamento con “America Contro”, l’approfondimento dedicato alla cultura e alla società statunitense.

Ideologia Woke e Cancel Culture

La puntata di oggi parlerà di quelle che stanno diventando delle vere e proprie fratture sociali negli Stati Uniti, analizzandone luci e ombre: l’ideologia Woke e la Cancel culture. Il dibattito dell’attualità americana ruota infatti sempre più attorno a queste due dimensioni quasi consequenziali. L’ideologia Woke nasce infatti come presa di coscienza e consapevolezza dei problemi sociali legati a razzismo e sessismo, ma nel corso del tempo è sfociata anche in visioni distorte, dando origine a fenomeni censori sempre più frequenti a causa della Cancel Culture. Quest’ultima infatti tende a revisionare in ottica contemporanea il passato, portando così ad attaccare simboli, personaggi, statue e monumenti considerati inappropriati. Ad esempio, hanno suscitato molto clamore recentemente gli abbattimenti delle statue di Cristoforo Colombo in Virginia e in Minnesota. Ospiti della serata saranno Michael Wolff, giornalista e scrittore, e Batya Ungar-Sargon, saggista e giornalista editore di Newsweek. Vedremo inoltre un reportage dalla Virginia realizzato da Marco

Congiu, corrispondente USA per Sky.

America Contro: il programma

Ideato, curato e condotto da Federico Leoni, America Contro racconta le origini e gli effetti dell’estrema polarizzazione politica e sociale in corso negli Stati Uniti, sempre più divisi tra stati repubblicani e stati democratici sotto tutti i punti di vista.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 13 febbraio)

America Contro va in onda ogni seconda domenica del mese alle 19:30 (in replica alle 22:30) su Sky TG24 (canale 50 del digitale terrestre e canali Sky 100 e 500). Sul sito ufficiale sono presenti approfondimenti extra nell’apposita sezione, oltre ai podcast originali, disponibili anche su tutte le principali piattaforme di streaming.