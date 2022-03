So Wine So Food - Uomo delle stelle: la nuova sketch comedy culinaria di Sky Uno

So Wine So Food è la nuova sketch comedy di Sky Uno che unisce gastronomia e comicità, cucina e ironia attraverso la buona ristorazione guidata da Stefano Cocco.

L’appuntamento con il primo dei dieci episodi è oggi a partire dalle 20:00.

So Wine So Food – Uomo delle stelle

So Wine So Food – Uomo delle stelle promette quelle che sono a tutti gli effetti risate “di gusto”. La nuova sketch comedy targata Sky dedicata alla cucina infatti ci condurrà alla scoperta di trucchi e segreti sul mondo dell’enogastronomia in maniera leggera e piena di note ironiche, esplorando un tema legato alla ristorazione sempre diverso, stereotipi inclusi. Al timone della serie “l’uomo delle stelle” Stefano Cocco, manager e critico gastronomico romano che andrà in aiuto a ristoratori e clienti con i suoi “tips & tricks” sul mondo della ristorazione. Si parte con il primo episodio sugli “anacardi del Vietnam”, in cui Stefano sarà alle prese con il cliente abituale Gianfranco, impegnato però in un difficile pranzo di lavoro con una manager allergica praticamente a tutto; riuscirà la buona cucina a fare anche ridere di gusto?

Dove vederlo in tv e in streaming (da lunedì 7 marzo)

So Wine So Food – Uomo delle stelle va in onda in prima tv assoluta tutti i giorni a partire dalle 20:00 su Sky Uno (canale 108) ed è disponibile on demand e in streaming su NOW.