Sognando Parigi, il film sentimentale stasera in tv: trama e cast

Rai 1 inaugura oggi, mercoledì 7 giugno 2023, a partire dalle 21.25, "Destinazione amore", il ciclo estivo di lungometraggi romantici. La prima proposta della rassegna è "Sognando Parigi", un film che segue la wedding planner Victoria: nella capitale francese per organizzare il matrimonio di una sua amica, dovrà fare i conti con i suoi affari di cuore.

"Sognando Parigi": trama e cast del film

Rai 1 dà il via ad un ciclo estivo di film, ribattezzato "Destinazione amore". Il titolo è eloquente: si parla di amore, attraverso storie variegate, esposte il più delle volte con i toni della commedia. Gli amori che si raccontono nascono spesso in modo inaspettato, che sia durante un viaggio lontano da casa o tra i fornelli di una cucina. Le vicende mettono i protagonisti di fronte a scelte importanti: i personaggi saranno così capaci di riflettere su sé stessi e sul tempo che passa, alla ricerca di una maggiore consapevolezza circa il loro presente e futuro.

Il primo film del lotto è "Sognando Parigi" (titolo originale: "Her Pen Pal"), una produzione televisiva del 2021 realizzata per Hallmark Channel. La vicenda segue una donna di nome Victoria, una wedding planner che, partendo dagli Stati Uniti, decide di prendersi una pausa lavorativa per organizzare il matrimonio della sua migliore amica. Il grande evento si svolgerà a Parigi, città romantica per antonomasia. Victoria ha tutto le intusiasmo e le buone intenzioni del caso. Una brutta notizia potrebbe però rovinare il suo umore, e di conseguenza il suo lavoro: tra gli invitati c'è anche il suo ex con la nuova fidanzata. Giunta in Francia, trova però una sorprendente distrazione: qui vive infatti Jacques, un amico di penna di vecchia data. Victoria decide di rivederlo: tra i due potrebbe sbocciare l'amore?

In onda per la prima volta in chiaro su Rai 1, "Sognando Parigi" è diretto da Clare Niederpruem e vede un cast formato da: Mallory Jansen (nel ruolo di Victoria Lewis); Joshua Sasse (Jacques Artist); Lachlan Nieboer (Cameron Reisch); Jayne Wisener (Tracy Cook); Amy Louise Pemberton (Nathalie Moore); Gregory Haney (Mike Halstrom); John Macdonald (Seth Moore); Amanda Blake (Jen Thomson); Janis Ahern (Beth).

Dove vedere “Sognando Parigi” in tv e in streaming (7 giugno 2023)

Il film "Sognando Parigi" va in onda su Rai 1 oggi, 7 giugno 2023, a partire dalle 21.25; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.