È morto Solange: il sensitivo e personaggio tv trovato senza vita in casa

Il sensitivo e personaggio tv Paolo Bucinelli - conosciuto con il nome d’arte di Solange - è stato trovato morto oggi pomeriggio nella sua abitazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Aveva 68 anni.

A dare l'allarme sono stati dei suoi amici: non avendo ricevuto risposta alle ripetute chiamate al telefono, sono andati direttamente a casa di Bucinelli. Dopo averlo nuovamente provato a contattare e sentendo il cellulare squillare, è stato quindi chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Una volta entrati nell'abitazione, i pompieri hanno trovato il cadavere di Bucinelli sul divano. Il medico del 118, intervenuto sul posto con i carabinieri, ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Il magistrato di turno, espletate le formalità di rito e in assenza di segni di violenza, non ha disposto l'autopsia. Appena espletate le formalità di rito, il corpo sarà restituito ai familiari.

Chi era Solange (Paolo Bucinelli)

Nato a Collesalvetti il 25 aprile 1952, Solange aveva iniziato la propria carriera televisiva negli anni Novanta con alcune apparizioni a "La sai l'ultima" e “Buona Domenica”. Nel 2004 è uno dei partecipanti al prima edizione del reality “La fattoria” e, nello stesso anno, pubblica il libro "Io, Solange, vi insegno a leggere la mano e..." a cui seguiranno anche "Mani da Vip" (2006), "Orsacchiotto Corallina… Mamma Solange”, pubblicato nel 2009 e "I fiori dentro. Raccolta di emozioni" nel 2013. Oltre ad essere un personaggio televisivo e scrittore, Solange ha recitato in alcuni film come “Matrimonio alle Bahamas” e ha inciso un album "Sole, Sole Solange" divenuto un vero e proprio successo nel 2016 e due dischi nel 1983 e 1986.