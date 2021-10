Alex Belli e Soleil Sorge sempre vicini: c'è aria di tradimento?

Che tra Soleil e Alex ci sia un'ottima complicità è ormai un dato di fatto, ma che tra i due possa nascere una storia sembrava impossibile... almeno fino a qualche giorno fa. Complice un gioco pensato dalla redazione, il "Kiss Freeze", i due sembrano sempre più vicini e dopo quel bacio, anche se forzato, potrebbe essere scattato qualcosa. Belli è sposato, ma Soleil sembrerebbe single anche se ogni tanto lascia intendere di essere mentalmente impegnata.

Gf Vip: Alex Belli e Soleil Sorge più di un'amicizia?

Galeotto fu Halloween. Durante la festa organizzata per i vipponi in occasione della giornata più paurosa dell'anno i bicchieri sono sempre stati pieni e tra una risata e un'altra Alex Belli e Soleil Sorge sono finiti nello stesso letto dove si sono scambiati sguardi ammiccanti e carezze. La moglie di Belli al momento non è ancora entrata nella Casa e non ha mandato messaggi al marito... ma dopo queste immagini potrebbe succedere. Come accennato i due vip non hanno mai negato di provare dell'interesse reciproco, questa attrazione potrebbe essere fatale per il matrimonio di Belli?