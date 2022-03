Soleil Sorge eliminata e un "fallo" per Adriana Volpe: cosa è successo al GF Vip

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata colma di imprevisti, il più grande riguarda l'eliminazione di Soleil Sorge. Nessuno avrebbe mai pensato che la ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sarebbe riuscita ad arrivare alla finale del reality. Lei che ha creato così tante dinamiche, innescato discussioni, liti, fatto sognare uomini è quasi impossibile immaginare un Gf senza di lei nella Casa. Un'uscita imprevista che ha portato direttamente in finale Davide Silvestri terzo finalista insieme a Lulù e Delia.

Alla fine del programma manca una settimana e Manila Nazzaro non ha potuto fare a meno, dopo la puntata, di esprimere il suo il suo stupore per l'eliminazione di Soleil: Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò".

L'eliminazione di Miriana Trevisan

Anche Miriana Trevisan è stata eliminata, la vippona prima di uscire dalla casa ha potuto riabbracciare il figlio. Un regalo che sicuramente non ha fatto rimpiangere a Trevisan di essere uscita. C'è da dire che dopo sei mesi nella Casa forse aveva iniziato a sperare di vincere

Il fallo ad Adriana Volpe

Questa terzultima puntata è stata veramente colma di sorprese, una è stata portata da Alex Belli per Adriana Volpe. Vestito come Lawrence d'Arabia, quando ha fatto il suo ingresso in studio ha consegnato i suoi doni: per Volpe una pietra dalla forma inequivocabile. Una "pietra energetica" di forma fallica: "Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro".

Per Alfonso Signorini invece un acchiappasogni, ma il presentatore ha preferito l'altro pensiero e così ha esordito: "Tu mi hai chiesto cosa sogno… E chi lo molla più questo. Solo una matta come me", tenendosi stretto il regalo di pietra. In realtà la statua altro non è che un obelisco.