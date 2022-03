"Vipera, frustrata e volgare": Soleil Sorge attacca Miriana Trevisan e nessuno interviene

(Il video della lite tra Soleil e Miriana)

Le nomination creano ad ogni diretta numerosi malumori, ieri sera Miriana Trevisan ha fatto il nome di Soleil Sorge, la giustificazione è stata: "Non credo nella Soleil di adesso, buona e tranquilla, mi ha fatto male in questi sei mesi, parlando male di me e difendendo Katia quando era indifendibile". L'influencer non ha subito risposto: "La mia era una risposta al tuo veleno", ma ciò non è bastato e in poco tempo si è infuocata accusando Miriana di poca maturità (e non solo): "Non so quanti anni hai. Hai l'età di mia madre, ma ti devi rilassare. A una certa età, dovresti assumere maturità".

Trevisan ha ribattuto: "In questi mesi hai attaccato persone molto buone. Concorrenti che sono arrivati qua e li hai fatti piangere, parlando male".

L'acceso scontro tra Miriana e Soleil

Soleil ancora più arrabbiata: "Sai quante volte avete fatto piangere me? Tu non hai mai usato parole brutte con me? Perché non ti ricordi le cose che dici. Parli talmente tanto a vanvera, che tu non ricordi quello che dici. Per fortuna, però, tutti se ne accorgono. Anche da fuori se ne sono accorti, tanto che sono venuti a urlarti di smetterla di parlare di me". Miriana ha quindi ricordato che fuori dalla casa in molti hanno urlato frasi poco belle nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Gli altri vipponi sono stati fermi a guardare, nessuno ha aperto bocca.

Sorge ha rincarato la dose: "Tu parli tanto di cuore, ma sei una vipera. Sei incattivita e te la sei presa con me. Devi smetterla di esagerare in questo modo, perché sei veramente volgare. Io mi auguro di essere molto più matura di così, quando avrò i tuoi anni. Dovresti essere più matura".

E poi: "Ti copri l'età, perché vorresti essere più giovane, ma la realtà non è così. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Non mi parlare dietro, non continuare a fare queste cose viscide. Potresti essere mia madre, non ti vergogni di come parli? Sei frustratissima".

Miriana, che per fortuna non ha bisogno del supporto degli altri concorrenti per difendersi, ha prontamente ricordato: "Tu parlavi di me come madre. Ma stai zitta. Io non mi vergogno di niente, sono fiera alla mia età di rinascere. Io spero che tutte le donne ti stiano ascoltando". L'ultima parola deve sempre essere di Sorge e così è stato anche ieri sera: "Anche io lo spero e che non prendano esempio da una come te".