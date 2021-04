Soliti Ignoti, la clamorosa gaffe della madre che confonde il figlio | Video

Resterà nella storia del programma di Rai1 ‘Soliti Ignoti’ la puntata di martedì 27 aprile, segnata com’è stata dalla gaffe della madre che nel momento clou del ‘Parente misterioso’, si è confusa nel riconoscimento del figlio. Stupito Amadeus e amareggiata Monica Leofreddi, concorrente vip della serata, che così ha visto sfumare la vittoria del montepremi di 25mila euro da devolvere in beneficenza alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Entrando nel dettaglio, il colpo di scena è arrivato quando Amadeus ha chiesto alla signora, parente di uno degli otto ignoti, se fosse davvero la madre del personaggio numero 8, la ragazza che Monica Leofreddi aveva indicato come sua figlia. Affermativa la risposta della donna, peccato però che la grafica l'ha smentita, indicandola come la madre del numero 7, l’altro ignoto rimasto. Le urla di gioia di Leofreddi sono state interrotte dal silenzio e dallo sbigottimento di Amadeus: “Signora ma suo figlio non è l'ignoto numero sette? Manco lei riconosce suo figlio, talmente non si somiglia…”, ha ironizzato il conduttore.

Gaffe ai Soliti Ignoti, l’ironia social e il commento di Monica Leofreddi

L’episodio è stato molto commentato sui social dagli spettatori del programma che, divertiti dal malinteso, hanno scherzato sul fatto che la donna non abbia riconosciuto il figlio. E anche Monica Leofreddi ha detto la sua: “Solo a me poteva capitare! Parente misterioso meno somigliante del mondo, neanche la mamma lo riconosce!”, ha scritto su Instagram in calce al video, “Scherzi a parte mi è dispiaciuto tanto aver perso la cifra che avevo guadagnato, ce l’ho davvero messa tutta per vincere e aiutare la Fondazione Autismo. Grazie Amadeus per avermi fatto giocare con voi!”

Non so se ridere tantissimo o dispiacermi per la signora che non ha capito cosa doveva dire ???#solitiignoti — disidratata sociale (@pacco_celere) April 27, 2021

Ai #solitiignoti riedizione speciale de "Il 7 e l'8" di #FicarraePicone — Antonio Trimarchi (@Tonyontour) April 27, 2021